Zbog izuzetno toplog leta nivo vode u akumulaciji znatno se spustio, pa su iznad površine ponovo postali vidljivi delovi nekadašnjeg naselja. Među njima su se pojavili seoska džamija, temelji desetina kuća i ostaci istorijske crkve.

Foto: printskrin/facebook/Milliyet.com.tr

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Posebno je upečatljiv prizor dva verska objekta koja su se ponovo našla iznad vode. Snimci dronom izbliza prikazuju ruševine nekadašnjeg sela i podsećaju na period u kojem su na ovom području zajedno živeli pripadnici različitih religija.

DŽamija i crkva, koje su danas samo ostaci nekadašnjeg naselja, svedoče o multikulturalnoj prošlosti Karakurta i istoriji ovog dela Turske.

Neobičan prizor privukao je veliki broj meštana, ali i fotografa koji su želeli da zabeleže trenutak u kojem je istorijsko selo, nakon više godina, ponovo izronilo iz vode.

Ruševine danas predstavljaju svojevrstan prozor u prošlost, mesto koje je zbog izgradnje hidroelektrane nestalo ispod površine akumulacije, a koje je nakon pada vodostaja ponovo ugledalo svetlost dana.

(slobodnadalmacija.hr)

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