Žika je poslednjih godina autor i voditelj emisije "Nikad nije kasno", a pre toga je radio u "Grandu".

Međutim, malo ko zna čime se Žika bavio pre nego što se medijski eksponirao. Kada se devedesetih godina preselio u Nemačku, Žika se nije libio nijednog posla.

- Kad sam otišao u Nemačku, položio sam za spasioca i zbog nepoznavanja jezika prvo sam čistio travu oko bazena i pomagao. Nije mi išao nemački i ja uzmem knjigu i jedno tri meseca svaki dan sam učio jezik dok nisam progovorio. Uporedo sam radio sa svojim bendom i četiri godine kao spasilac na bazenu - rekao je Žika svojevremeno. Foto: V. Danilov

Tokom boravka u Nemačkoj okušao se u različitim poslovima, pa je u jednom trenutku vodio i restoran.

-Kada vam se desi nešto nepredviđeno, kada vam ne ide, kao što se meni dešavalo u životu, morate da nađete snage da prihvatite situaciju u kojoj ste. Onda sednete i napravite jedan dugoročni plan, jer morate da shvatite da to što vam se desilo preko noći nećete moći za noć i da ispravite. Nogu slomite u trenutku, u sekundi, ali je lečite mnogo duže. Isto tako je i sa svim padovima u životu. Meni je trebalo desetak godina da se oporavim od jednog velikog pada. Došla je ideja za „Zvezde Granda“, nov životni put. Sada sam zadovoljan, živim stabilno, imam neku sigurnost i imam radost u životu - zaključio je Jakšić za Grand svojevremeno. Foto:M.M./ATAImages

Žika je nedavno otkrio da je u životu ostvario sve ono što je planirao.

"Nemam neke planove u životu. U životu sam ostvario sve svoje želje, i više nego što sam zamišljao i maštao kao mali. Zadovoljan sam svojim životom", iskren je bio Žika i osvrnuo se na sina i proširenje porodice.

"Sin i snaja rade na tome. Ova godina im je godina kad prave decu. Već sledeće godine može da se desi da i ja postanem deda", ističe Žika.

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