Slučaj je pokrenut u junu hapšenjem 44-godišnjeg Eugena Horša. Zamenik policijskog poverenika Frenk Vejnor na konferenciji za medije izjavio je da su kod Horša pronađeni oružje i narkotici, a navodno je posedovao i lažnu policijsku legitimaciju.

Tokom pretrage Horšovog doma vlasti su, prema Vejnorovim rečima, otkrile hemikalije i pet urni za koje se veruje da sadrže ljudski pepeo. Službenici navode kako se pretpostavlja da jedna urna sadrži ostatke Horšovog oca, druga rođaka, a treća prijatelja. Poreklo pepela u preostale dve urne još nije utvrđeno.

Pet žena povezanih sa istragom

Sa opsežnom istragom koja je usredsređena na kuću u četvrti Olni sada se povezuje ukupno pet nestalih žena. Istražioci su u pretrazi pronašli više od milion digitalnih fotografija i videozapisa, a Vejnor je pojasnio da su na nekima od njih žene koje su u kući postavljene u različite poze.

Authorities say they have identified dozens of people seen in images found inside the so-called "house of horrors" in Philadelphia's Olney neighborhood. Police sources confirmed to CBS News Philadelphia that a fifth missing woman, Nicole Fusaro, is now tied to the investigation.… pic.twitter.com/1BGq4FPqEZ — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) September 17, 2026

Među snimljenim osobama su i dve nestale žene: 27-godišnja Gabriela Amarando i 26-godišnja Maribel Freses. Fotografije iz 2017. godine prikazuju ih kako bez svesti leže u kući, a obe se i dalje službeno vode kao nestale. Na jednom video snimku iz 2017. nalazi se Horšov otac, R. C. Horš, koji je u međuvremenu preminuo. Snimljen je sa jednom ženom, a oboje su bili goli.

Na snimku se vidi kako žena konzumira drogu, a "gospodin Horš joj daje novac i zatim je lisicama vezuje za krevet", rekao je Vejnor. "Oko vrata joj stavlja plastičnu vezicu nakon čega ona gubi svest."

5 missing women now linked to massive investigation at Philadelphia home https://t.co/5FVe5nwzZ7 — ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) September 15, 2026

Vejnor je izjavio da istražioci "tek treba da pronađu dokaze koji bi potvrdili ono što se očito dogodilo na snimku". Rekao je da je žena delovala beživotno, ali je i naglasio da to samo tako izgleda te da nikakva tela nisu pronađena.

Vlasti istražuju i slučajeve još dve žene sa snimaka. Jedna je 25-godišnjakinja koja je izgledala kao da je bez svesti, a druga je žena čiji identitet još nije utvrđen. Vejnor je rekao da policija poštuje želje porodice i da zato neće objaviti imena žene sa videozapisa na kojem je R. C. Horš, kao ni ime 25-godišnjakinje.

5 missing women are linked to Olney home in Philadelphia. Here's what we know. https://t.co/t1LUjA0c0M — CBS News (@CBSNews) September 17, 2026

"Dakle, radi se o ukupno pet osoba koje su boravile u toj kući i za koje smo zabrinuti", zaključio je Vejnor. Vlasti su dodale da u vezi sa kućom nisu pronađeni nikakvi posmrtni ostaci.

Opseg istrage i dalji koraci

Policijski poverenik Filadelfije Kevin Betel istakao je da će vlasti same određivati tempo ove velike istrage. Službenici su potvrdili da moraju da pregledaju više od milion pojedinačnih digitalnih dokaza i da je do sada obrađeno oko 30 posto materijala.

Vlasti su saopštile da su u dosad pregledanim materijalima identifikovale 58 osoba. Neki od njih su već ispitani, a istražioci kažu da rade na tome da razgovaraju i sa ostalima. Trenutno nema pretnje za zajednicu, poručio je poverenik.

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