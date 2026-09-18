Tompsonov koncert u frankfurtskoj dvorani Jarhunderthale (13. novembra) već je odavno rasprodat, a ulaznice za njegov nastup 7. novembra u Porše-Areni u Štutgartu (oko 7.500 mesta) razgrabljene su prekjuče za nešto manje od tri sata. Ipak, oba koncerta su izazvala kritike u nemačkim medijima i negodovanje levičarskih stranaka u gradskim skupštinama.

„Koncerti nisu bezazlene kulturne priredbe“

- Politički skandal je da se dvorana koja se u celini finansira novcem poreskih obveznika u Štutgartu pretvara u logističko središte etnonacionalističke propagande i istorijskog revizionizma. Tompsonovi nastupi nisu bezazlene kulturne priredbe, nego politički izrazito nabijeni događaji na kojima se fašizam redovno relativizuje - stoji u službenom zahtevu Levice za zabranom koncerta u Štutgartu.

Levica nadalje tvrdi da Tompsonove nastupe obeležavaju fašistička simbolika i sistematsko korišćenje pozdrava „Za dom spremni“, zvaničnog pozdrava zločinačkog ustaškog režima, saveznika nacističke Nemačke, otvoreno koketiranje sa simbolima brutalne marionetske države odgovorne za genocid nad stotinama hiljada Jevreja, Roma i Srba, kao i ciljano raspirivanje etničkih napetosti i nacionalističke mržnje, prikriveno navodnim patriotizmom. Foto: Rok Valencic/Rok Valenčič/Profimedia

- Za nas je apsurdno i neshvatljivo da gradska uprava nema osećaja za to da se na takvom koncertu gaze demokratija, otvorenost prema svetu i istorijska svest. Očekujemo da gradsko vođstvo odmah učini sve što je u njegovoj moći kako bi sprečilo koncert 7. novembra u Porše-Areni - poručila je lokalna poslanica Levice Manja Rajnholt i dodala:

- Gradska uprava mora odmah da povuče kočnicu. Nastaviti kao dosad i skrivati se isključivo iza građanskopravnih odredbi ugovora politički je neprihvatljivo i predstavlja udarac u lice svim žrtvama fašizma. U Štutgartu ne sme biti ni milimetar prostora za veličanje fašizma, a ponajmanje pod krovom gradske arene.

„Veče u kojoj domovina postaje čujna“

Rasprodati koncert u Štutgartu predstavljen je kao veče muzike, emocija, sećanja i povezanosti sa Hrvatskom, uz slogan Ein Abend, an dem Heimat hörbar wird, odnosno, otprilike prevedeno: „Veče u kojoj domovina postaje čujna“. Foto: Rok Valencic/Rok Valenčič/Profimedia

Događaj je svrstan pod rok/pop/džez i folk/svetsku muziku. Kao organizator je navedena Koncertna agencija Martinović, ista agencija koja organizuje i Tompsonov koncert 13. novembra u Jarhunderthaleu u Frankfurtu. Ipak, za razliku od privatne frankfurtske dvorane, Porše-Arena u Štutgartu je u stopostotnom gradskom vlasništvu i gradske vlasti imaju alate za eventualnu zabranu.

„Nakon koncerta u Vukovaru pojavile su se nove činjenice“

Zato Levica u Frankfurtu može samo apelovati na Jarhunderthale. Predsednica kluba zastupnika Levice u frankfurtskoj gradskoj skupštini Danijela Meler-Vircbah ovako obrazlaže svoj predlog otkazivanja koncerta: Foto: Rok Valencic/Rok Valenčič/Profimedia

- Nakon koncerta u Vukovaru pojavile su se nove činjenice: Tompson je uzviknuo "Za dom", a publika odgovorila "Spremni". Dronovima je prikazan i znak Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS), paravojne formacije ekstremno desne Hrvatske stranke prava iz ratova devedesetih godina. To nije bila spontana akcija pojedinih obožavatelja, nego deo programa.

Dosadašnja rasprava o jemstvu organizatora da se određene pesme iz devedesetih neće izvoditi u Frankfurtu zbog toga je preuska. Vukovar pokazuje da nije reč samo o spisku pesama. Ko i dalje insistira na održavanju koncerta u Frankfurtu, mora objasniti kako su te slike spojive sa sopstvenim načelima Jarhunderthalea o raznolikosti, osvešćenosti i isključivanju radikalne propagande.“

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