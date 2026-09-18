Poslednjih nekoliko godina beleži se porast slučajeva polno prenosivih infekcija, među kojima su sifilis i gonoreja, rekla je doc. dr sc. Dubravka Vuković, šefica Klinike za kožne i polne bolesti KBC Split.

Kao jedan od mogućih razloga navodi promene u polnom ponašanju, koje povezuje i s dostupnošću profilaktičkih terapija namenjenih prevenciji HIV-a. Foto: Depositphotos/belchonock

- Jedan od mogućih uticaja na povećanu incidenciju poslednjih godina ponovo je slobodnije polno ponašanje, zahvaljujući i takozvanim profilaktičkim terapijama - kazala je Vuković.

Reč je o PrEP-u i PEP-u, terapijama koje se koriste kako bi se kod određenih rizičnih grupa smanjila mogućnost infekcije HIV-om. Napredak u lečenju HIV-a i činjenica da se danas bolest može uspešno držati pod kontrolom, prema rečima doktorke, uticali su i na odnos dela ljudi prema rizicima.

- Kada je HIV na neki način postao hronična bolest, kada su kolege infektolozi to stabilizovali, ljudi su se ponovo opustili i sada ponovno vidimo porast nekih praktično zaboravljenih polno prenosivih bolesti - rekla je Vuković.

Na broj zabeleženih infekcija u Splitu mogao bi uticati i njegov status jednog od najposećenijih turističkih gradova u Hrvatskoj. Vuković je o tome nedavno razgovarala i s kolegama iz drugih delova zemlje, a kao primer navela je Osijek.

- Nedavno sam bila na jednom skupu s kolegama iz Osijeka i oni kažu da u svojim ambulantama gotovo uopšte ne viđaju polno prenosive bolesti. Mi smo, kao turistički grad, sigurno tu perjanica, možda u negativnom smislu kada govorimo o tim infekcijama - odgovorila je. Dodatnu zabrinutost izaziva pitanje efikasnosti terapije. Vuković upozorava na sve veću otpornost uzročnika sifilisa na antibiotike.

Sifilis se leči penicilinom, ali razvoj rezistencije mogao bi u budućnosti znatno otežati lečenje.

Kako upozorava šefica splitske Klinike za kožne i polne bolesti, "postoji mogućnost da se u jednom trenutku raspoložive terapijske opcije ozbiljno suze", rekla je Vuković, prenosi Dalmatinski portal.

(Dalmatinski Portal)

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