Naslednica pop dive Jelene Karleuša i bivšeg fudbalera Duška Tošića, Atina Tošić, nedavno je proslavila svoj 18. rođendan o kom ne prestaje da se priča, a potom je otišla sa ocem u Milano, kako bi pronašli smeštaj gde bi boravila tokom studija u Italiji.

Foto: Instagram printskrin/atinatossic

Osim što je rešila da promeni destinaciju, Atina se odlučila i na promenu imidža. Jelenina naslednica se pohvalila novom bojom kose, te iako je na rođendanu plenila nežnom plavom nijansom, sada je postala atraktivna brineta. Foto: Instagram printskrin/atinatossic

Ona je na društvenim mrežama podelilla fotografiju promene, a mnogi su ostali oduševljeni njenom transformacijom.

90.000 evra za tri godine studiranja

Podsetimo, prema javno dostupnim podacima na internetu, godišnja školarina na ovom institutu za studente koji dolaze iz zemalja van Evropske unije iznosi 25.800 evra, dok se za upis dodatno plaća 4.000 evra. Upisnina se, prema podacima ustanove, plaća svake godine.

To znači da bi jedna godina studija, prema trenutno objavljenim cenama na sajtu fakulteta, koštala 29.800 evra. Foto: ATA images/A. Ahel

Program traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova, a diploma je priznata u okviru italijanskog sistema visokog obrazovanja.

Dakle, ukoliko bi Atina pohađala program u ovom cenovnom rangu, porodica bi za njeno trogodišnje školovanje mogla da izdvoji skoro 90.000 evra, i to bez troškova stanovanja, hrane, prevoza i svakodnevnog života u Milanu. Foto: ATA images/A. Ahel

Luksuzni stan

Prema saznanjima "Kurira", oni su se odlučili za jedan stan u blizini univerziteta koji će Atina pohađati. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pa su svega 10 minuta vožnje automobilom udaljeni od čuvenog Duoma i Ulice Montanapoleone, gde sve vrvi od luksuznih butika i šopinga.

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