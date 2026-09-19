Ivan Gavrilović bio je jedan od najpopularnijih densera devedesetih godina, kada je bio miljenik žena. NJegovom šarmu nije odolela ni ćerka nekadašnjeg predsednika Jugoslavije, Slobodana Miloševića, Marija Milošević.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Veza poznatog densera Ivana Gavrilovića i Marije Milošević ostala je zabeležena kao jedna od najkontroverznijih priča sa domaće scene. Pevač je svojevremeno izneo manje poznate detalje o ovom odnosu i otkrio kako je izgledao život u senci moćne porodice.

"Namerno sam bio bezobrazan prema njoj"

Ivan je ispričao da je njihova veza trajala sedam do osam meseci i da je bila izuzetno intenzivna, ali u svojoj suštini platonska. Kako bi je naveo da ga ostavi, odlučio se za neobičnu taktiku - namerno joj je kontrirao i bio bezobrazan. Foto: I. Marinković

Međutim, to je imalo potpuno suprotan efekat. Marija mu je tada priznala da joj se upravo to dopada jer je on bio jedina osoba koja joj govori istinu, dok su joj se ostali ulizivali zbog novca.

10.000 maraka da ostane kod kuće

Jedan od najzanimljivijih trenutaka u njihovoj vezi dogodio se pred doček Nove godine. Kada je Ivan dobio ponudu za nastup, Marija je insistirala da ne ide i lično mu dala 10.000 maraka kako bi praznike proveli zajedno.

Ova ljubav nosila je sa sobom veliko opterećenje i pritisak. Marija je žarko želela da pobegne iz svog sveta, pa su njih dvoje povremeno tajno odlazili i provodili po nekoliko dana u Ivanovom stanu. U tim krugovima vladala je velika sumnjičavost, pa su kružile i glasine da je denser "ubačeni element" koji radi za nekoga. Foto: Novosti

Kraj nakon jedne večere

Iako su uživali u zajedničkim trenucima i pravili planove za budućnost, tajna ljubav nije izdržala pritisak okruženja. Veza se konačno završila nakon jedne večere, usled različitih životnih okolnosti i svetova kojima su pripadali.

(Informer)

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