Pevačica Indira Radić svojevremeno je otvoreno govorila o spisku ljubavnica Saše Popovića, na kojem se, kako je i sama priznala, nalazilo i njeno ime.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Indira je tada odlučila da stavi tačku na nagađanja i otkrila da su priče o Popovićevim odnosima sa pevačicama bile javna tajna, te da se o svemu uveliko šuškalo na estradi. Kako je navela, osim poslovne saradnje, često su se uz njegovo ime vezivale i ljubavne priče.

Foto: ATA images/A.A.

 

Posebnu pažnju izazvala je njena ispovest o susretu sa Suzanom Jovanović, Popovićevom suprugom, koja je, prema njenim rečima, bila upućena u sve što se pisalo i pričalo.

- U vreme kad je Saša već peti-šesti mesec bio oženjen Suzanom, ona i ja se nađemo zajedno na jednom letu. Otvorimo novine kad tamo - spisak Saletovih ljubavnica i među njima moje ime. Bože, koliko mi je bilo neprijatno. Onda ja kažem Suzani: "Eto, ti živiš sa Saletom. Verovatno ti je rekao neke stvari o sebi, a sigurno si ga pitala o meni. Verujem da te nije slagao, već da ti je rekao da se nikada nismo zabavljali." Onda meni Suzana baš iskreno kaže: "Znam ja, Indira, sve to, ali me ne interesuje. Meni je važno da sam baš ja od svih tih nabrojanih uspela da budem njegova žena!" - ispričala je Indira, otkrivši tada detalje odnosa sa Popovićem.

(Informer)

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