Sada celi svet bruji o njoj, jer je rešila da se skine na Instagramu kako bi pokazala svoju novu tetovažu preko celih leđa, a u pitanju je časni krst.

Foto: B. Subašić, Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Rita Vilson je seriju slika sa tetovažom krsta, objavila kao deo promocije svoje nove pesme "Stanger with age". Glumica se uspešno bavi i muzikom, a fotografijama je oduševila brojne poznate ličnosti poput DŽesike Simpson, DŽulijan Mur i Ris Viderspun. Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Otac musliman prihvatio pravoslavlje

Rita je rođena u Kaliforniji kao Margarita Ibrahimof. NJena majka Dorotea Cigoku bila je Grkinja iz Albanije, dok je njen otac Hasan Halilov Ibrahimov bio musliman poreklom iz Bugarske. Nakon što se preselio u SAD i oženio Ritinom majkom, prešao je u pravoslavlje i promenio ime u Alan Vilson.

Glumica je tako od detinjstva vaspitana u duhu grčke pravoslavne tradicije kojoj je i danas privržena.

Slična istorija se u njenoj porodici ponovila kada se 1988. udala za legendarnog glumca Toma Henksa. Oskarovac je zbog svoje supruge prihvatio pravoslavlje. Venčali su se u istoj crkvi u kojoj je Rita krštena, a u istoj tradiciji su krstili i odgajili svoja dva sina, Četa i Trumana.

- Kada odlučite da se venčate sa nekim i da imate decu, onda morate da odlučite i kakvo duhovno nasleđe ostavljate toj deci - napomenuo je slavni glumac.

(MONDO)

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