Josip Jerković, predsednik regionalne organizacije HDZ BiH Posavina, rekao je na predizbornom skupu HDZ BiH u Derventi da je jedan od protivnika kandidatkinje stranke Darijane Filipović "jako obrezan".

- Jedan od njih je veoma obrezan i predstavlja one koje je predstavljao prethodni nosilac Zlatnog ljiljana - rekao je Jerković, prema pisanju "Klix.ba", koji je objavio i snimak njegovog govora.

"Klix" navodi da je Jerković govorio o Slavenu Kovačeviću, kandidatu Demokratskog fronta za hrvatskog člana Predsedništva BiH.

Aludirao je i na Komšića

Pominjući "prethodnog nosioca Zlatnog ljiljana", Jerković je aludirao na Željka Komšića, predsednika Demokratskog fronta i sadašnjeg hrvatskog člana Predsedništva BiH.

Komšić je tokom rata bio pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, a 1995. godine je dobio "Zlatni ljiljan", najviše vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine. Foto: Klix.ba printskrin

Predizborni skup HDZ BiH održan je juče u Derventi. Prisustvovali su mu predsednik HDZ BiH Dragan Čović i Darijana Filipović, kandidatkinja stranke za hrvatskog člana Predsedništva BiH.

HDZ BiH u zvaničnom izveštaju sa sastanka prenosi Jerkovićeve poruke o položaju Hrvata u Republici Srpskoj i Posavini, ali ne pominje njegovu izjavu o Kovačeviću.

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