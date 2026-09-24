Zahtevna akcija je sprovedena na jadranskom ostrvu Brač, od 21. do 23. septembra, u jami Gustrišica.

Akcija nakon detaljnog uviđaja

Policija je još u julu obavila uviđaj i potvrdila dojavu da se u njoj nalazi veći broj odbačenih neeksplodiranih sredstava, uglavnom iz Drugog svetskog rata.

Tokom akcije, policajci su se spustili u jamu i na površinu izvukli oko 15 različitih eksplozivnih sredstava za koja je procenjeno da se mogu bezbedno izvaditi, prenosi Dnevno.hr.

Deo pronađenih sredstava bio je u toliko lošem stanju da ih nije bilo moguće bezbedno preneti na površinu.

Avionska bomba poseban izazov

Uglavnom je reč o ručnim bombama “Breda”, italijanske proizvodnje, koje su uništene kontrolisanom eksplozijom na dnu jame.

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Poseban izazov predstavljala je avionska bomba, mase oko 50 kilograma. Nije imala aktivan upaljač, ali je policija zbog mogućnosti urušavanja nije mogla uništiti u jami.

Zato je izvučena na površinu, a biće uništena na odgovarajućoj lokaciji kada vremenski uslovi to dozvole, prvenstveno zbog opasnosti od izbijanja požara.

(Telegraf.rs)

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