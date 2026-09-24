Zahtevna akcija je sprovedena na jadranskom ostrvu Brač, od 21. do 23. septembra, u jami Gustrišica.

Akcija nakon detaljnog uviđaja

Policija je još u julu obavila uviđaj i potvrdila dojavu da se u njoj nalazi veći broj odbačenih neeksplodiranih sredstava, uglavnom iz Drugog svetskog rata.

Tokom akcije, policajci su se spustili u jamu i na površinu izvukli oko 15 različitih eksplozivnih sredstava za koja je procenjeno da se mogu bezbedno izvaditi, prenosi Dnevno.hr.

Deo pronađenih sredstava bio je u toliko lošem stanju da ih nije bilo moguće bezbedno preneti na površinu.

Avionska bomba poseban izazov

Uglavnom je reč o ručnim bombama “Breda”, italijanske proizvodnje, koje su uništene kontrolisanom eksplozijom na dnu jame.

Poseban izazov predstavljala je avionska bomba, mase oko 50 kilograma. Nije imala aktivan upaljač, ali je policija zbog mogućnosti urušavanja nije mogla uništiti u jami.

Zato je izvučena na površinu, a biće uništena na odgovarajućoj lokaciji kada vremenski uslovi to dozvole, prvenstveno zbog opasnosti od izbijanja požara.

(Telegraf.rs)

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