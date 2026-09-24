Glumica Nataša Ninković objavila je na društvenim mrežama fotografiju jednog od svojih sinova blizanaca. Tamnokosi mladić sa naočarima pozirao je u bašti kafića, držeći čašu šampanjca, a glumica je uz fotografiju dodala pesmu „Moje srce, moj sin“.

Foto: Instagram printskrin/natasaninkovic

Nije otkrila da li je na slici Luka ili Matija, ali je njen izbor pesme jasno pokazao koliko joj znači taj trenutak. Objava je privukla pažnju pratilaca, koji nemaju često priliku da vide Natašine sinove.

Glumica je blizance dobila u braku sa biznismenom Nenadom Šarencem, za kojeg se udala kada je imala 25 godina. O njihovom odnosu govorila je otvoreno, priznajući da joj je trebalo vremena da nauči kako izgleda zajednički život. Foto: Antonio Ahel/ATA images

– Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake – rekla je svojevremeno. Foto: Instagram printskrin/natasaninkovic

Dodala je da je uz supruga sazrevala i da su deca došla u trenutku kada je bila spremna da im se potpuno posveti.

- Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - dodala je glumica tada.

(Kurir)

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