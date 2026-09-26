Voditeljka emisije „Crimewatch“ na „BBC“-ju (37) upucana je u glavu na pragu svoje kuće u Fulamu u aprilu 1999. godine. NJen ubica nikada nije pronađen.

Metropolitenska policija potvrdila je da će sada ponovo pregledati originalni snimak sa metro stanice Patni Bridž (Putney Bridge), na kom je neidentifikovani muškarac, poznat kao „Muškarac X“, snimljen kako hoda verovatnom rutom kojom je ubica pobegao, oko 20 minuta nakon ubistva DŽil Dando. Foto: MUP

Veruje se da se crte lica ovog muškarca u velikoj meri poklapaju sa osumnjičenim Miloradom Ulemekom Legijom.

Portparol Metropolitenske policije izjavio je da je istraga i dalje – u toku.

– Nedavni napredak u tehnologiji za poboljšanje snimaka sa sigurnosnih kamera pružio je istražiteljima priliku da ponovo pregledaju originalne snimke sa železničke stanice Patni Bridž.

Ulemek (58) je prvi put doveden u vezu sa ubistvom DŽil Dando 2024. godine od strane lista „The Mirror“, nakon što je stručnjak za komparaciju lica otkrio da ima veoma slične crte lica kao „Muškarac X“. Foto: D. Milovanović

Snimak sa sigurnosnih kamera na metro stanici, udaljenoj oko milju od njene kuće u Aveniji Govan, zabeležio je „Muškarca X“ kako hoda blizu mesta zločina oko 20 minuta nakon što je upucana 26. aprila 1999. godine.

Saznaje se da su inspektori za nerasvetljene slučajeve ove godine proveli deset meseci pronalazeći i digitalizujući originalni snimak „Muškarca X“, koristeći modernu tehnologiju za forenzičko mapiranje slika, sa ciljem da se utvrdi da li je Ulemek bio na stanici u noći ubistva DŽil Dando.

Nadležne je o „Muškarcu X“ prvobitno obavestila svedokinja koja je u vreme ubistva vozila ulicom Fulam Palas roud (Fulham Palace Road).

Ona je ispričala detektivima da je videla muškarca u odelu kako – trči kao da mu život zavisi od toga, a mesec dana kasnije na snimku sa sigurnosnih kamera identifikovala je „Muškarca X“ kao osobu koju je videla da trči.

Međutim, policija je odbacila njeno svedočenje, tvrdeći da se ženin opis ne poklapa sa „Muškarcem X“ – uprkos tome što su obojica imali sličan ten i bili obučeni u odelo i kravatu.

Drugi svedok rekao je nadležnima da je – 80 odsto – siguran da je upravo Ulemek pretrčao ispred njegovog vozila na istoj ulici. Bivši pripadnik francuske Legije stranaca, Ulemek, zloglasni je komandant paravojnih formacija čije su jedinice bile umešane u zločine tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.

Mesec dana pre nego što je Dando ubijena, od Ulemeka je traženo da ubije – vodećeg novinara, čulo se ranije na sudu. Ipak, on je to odbio, navodeći da je potreban na Kosovu.

Međutim, u periodu nakon njenog ubistva, „BBC“ je primio poziv u kojem je rečeno da je ona bila meta iz osvete zbog tada nedavnog NATO napada na televizijsku stanicu u Beogradu u Srbiji, u kom je poginulo 17 ljudi.

Nekoliko nedelja ranije, DŽil Dando je vodila televizijski apel u kom je prikupljeno 54 miliona funti za kosovske izbeglice koje su pobegle od srpskih paravojnih formacija tokom građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji.

Zvezda emisije „Crimewatch“ jednom je priznala da zbog svoje uloge na televiziji strahuje od odmazde kriminalaca koje je pokušavala da razotkrije.

Dugo se sumnjalo da ju je ubio profesionalni ubica. Britanac Bari DŽordž bio je osuđen za njeno ubistvo, ali je kasnije oslobođen nakon usvojene žalbe 2007. godine.

(DailyMail)

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