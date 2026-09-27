Šekarči je rekao da iranske oružane snage imaju "iznenađenja"za potencijalnog protivnika i da su njihovi kapaciteti danas, kako tvrdi, znatno veći nego na početku Iransko-iračkog rata.

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On je naveo da je Iran tokom rata sa Irakom počeo razvoj sopstvene raketne industrije, dok je nakon Islamske revolucije promenio odbrambenu doktrinu i veći značaj dao asimetričnom ratovanju.

- Sa novim vojnim tehnologijama odgovorićemo na eventualnu agresiju - rekao je Šekarči, dodajući da su iranske rakete i bespilotne letelice "postale naprednije i snažnije".

Iranski general je takođe ocenio da bi protivnici Irana napravili pogrešnu procenu ukoliko bi računali na slabu otpornost zemlje, tvrdeći da su iranske oružane snage "u veoma dobrom stanju".

Šekarči je ponovio da je "upravljanje Ormuskim moreuzom u rukama Irana" i zapretio da brodovi koji bi pokušali da plove mimo iranske rute "neće biti bezbedni".

(Tanjug)

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