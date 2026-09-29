Pevačica Milica Dugalić, koja je 4. septembra operisana od kancera, uspešno se oporavlja nakon kontrole na onkologiji na kojoj su joj skinuti konci. Ona se striktno pridržava svih lekarskih uputstava i već aktivno pravi planove za naredni period.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Sasvim sam dobro. Upravo sam završila kontrolu na onkologiji, skinuli su mi konce. Operacija je prošla dobro, sada oporavak ide svojim tokom. Ja se osećam dobro, pridržavam se svih uputstava koje sam dobila i idem dalje. Sve vreme sam bila pozitivac i razmišljala da život ide dalje – poručila je Milica Dugalić.

Porodica joj je najveća podrška

Tokom ovog izazovnog perioda, najveći oslonac joj je bila porodica, a posebno starija sestra Milena koja je doputovala iz Kosovske Mitrovice kako bi neprekidno bila uz nju pre i posle operacije. Foto: ATA images/A. Ahel

- Najveća podrška tokom ovog perioda bila mi je moja porodica. Ćerka, unučići, zet, suprug. Moja starija sestra došla je iz Kosovske Mitrovice, bila je sve vreme uz mene i pre i posle operacije. Ona je neko na koga mogu da se oslonim. I ja i moja mlađa sestra. Otkako naših roditelja nema, Milena je preuzela ulogu vođe porodice - ispričala je Milica.

Otkrila šta joj je rekao doktor

Pored prisustva najbližih koje joj daje sigurnost, dodatno ohrabrenje i veru u oporavak pružaju joj i reči lekara sa kojim ima odnos pun uzajamnog poverenja. Foto: Instagram printskrin/milicadugalic_official

– Doktor mi je malopre rekao: "Milice, biće to odlično", i ja njemu verujem. Poverenje između pacijenta i lekara je najvažnije, a nas dvoje imamo takav odnos. Doktor je sjajan, a ja sam poslušan pacijent. Onda sve ide svojim tokom, treba vreme, naravno – objasnila je ona.

(Hype)

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