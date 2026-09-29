Funkcioner vladajuće stranke u Demokratskoj Republici Kongo Mari-Kelesten Karondva pretučen je nasmrt nakon što je gostovao u radio-emisiji u kojoj je govorio o epidemiji ebole.

Napad se dogodio u Butembu, novom žarištu bolesti, saopštili su predstavnici stranke.

Mari-Kelesten Karondva, vršilac dužnosti predsednika federalnog izvršnog odbora Unije za demokratiju i društveni napredak (UDPS) u Butembu, napadnut je nakon učešća u radio-emisiji tokom koje je pozivao građane da se pridržavaju mera zaštite od ebole.

Prema navodima njegove stranke, napadači su ga pretukli, opljačkali, a potom zapalili njegovu kuću. Karondva je kasnije podlegao povredama.

Za sada nije poznato ko je izvršio napad, koliko je osoba učestvovalo niti šta je bio motiv.

Iz UDPS-a su naveli da je Karondva bio "nevina žrtva" jer je javno branio stav stranke o postojanju virusa ebole i opasnosti koju predstavlja za stanovništvo.

Sve više napada zbog straha i dezinformacija

NJegova smrt usledila je nakon niza napada na zdravstvene radnike i centre za lečenje obolelih od ebole. Stručnjaci upozoravaju da su nasilje podstakli strah, glasine i dezinformacije o bolesti, kao i nepoverenje prema zdravstvenim radnicima i ekipama koje učestvuju u suzbijanju epidemije.

Zabeleženi su neredi, nasilni napadi i uništavanje imovine, zbog čega je u pojedinim područjima bilo otežano pružanje zdravstvenih usluga.

Samo dan pre ubistva Karondve, naoružani napadači napali su punkt za pranje ruku na području obližnjeg Benija. U napadu je, prema navodima lokalne organizacije civilnog društva, poginula najmanje jedna osoba, dok je nekoliko ljudi povređeno.

Ebola je prvi put identifikovana 1976. godine na području današnje Demokratske Republike Kongo.

Reč je o veoma zaraznoj virusnoj bolesti koja može imati smrtonosan ishod, a prenosi se telesnim tečnostima ili kontaktom sa kontaminiranim materijalima.

Prema podacima Ministarstva zdravlja DR Konga navedenim u izveštaju, aktuelna epidemija izazvana je retkim Bundibugjo virusom, za koji nema odobrenog leka ni vakcine. Epidemija je proglašena 15. maja, a slučajevi su potvrđeni u sedam provincija.

Ova epidemija predstavlja jednu od najtežih u istoriji DR Konga i, prema navedenim podacima, po razmerama je premašila epidemiju ebole koja je od 2014. do 2016. godine pogodila zapadnu Afriku.

Svetska zdravstvena organizacija ranije je upozorila da se epidemija u Kongu brzo širi, dok stručnjaci kao faktore koji dodatno otežavaju borbu protiv bolesti navode oružane sukobe, smanjenje međunarodne pomoći i sve češće napade na zdravstvene radnike i centre za lečenje.

(The Guardian)