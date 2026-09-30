Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada izdala je Infrastrukturi železnice Srbije upotrebnu dozvolu za izgrađenu pešačko-biciklističku stazu duž Rumenačkog puta i saobraćajnog priključka na Rumenački put, za potrebe stajališta "TPS Novi Sad" u tom gradu, navedeno je u dokumentu objavljenom na Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Foto: N. Karlić

 

 

Kako prenosi Dnevnik, to znači da će stajalište, koje se nalazi između stadiona RFK "Novi Sad" i kružnog toka kod Naučnog instituta za veterinarstvo, ubrzo biti otvoreno za putnike i vozove i time će se konačno rasteriti železnička stanica, ali i saobraćaj u Petrovaradinu. 

Izgrađene su pristupne saobraćajnice, pešačko-biciklističkih staza, kao i parking prostor, koji je prostran i dobro obeležen, a obezbeđena su i mesta za vozila osoba sa invaliditetom. 

Foto: V. Danilov

 

 

Postavljena je i saobraćajna signalizacija prema kojoj je omogućen pristup taksi vozilima, kao i autobusima. 

Nedostaje još da se postavi urbani mobilijar i u narednom periodu je predviđeno ozelenjavanje pojedinih površina.

(Tanjug)

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