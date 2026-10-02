Slavna glumica Hale Beri našla se u ogromnom problemu nakon što je njen bivši partner Olivije Martinez izneo niz stravičnih optužbi.

On tvrdi da je glumica bila nasilna prema njihovom sinu, zbog čega joj je izrečena i zabrana prilaska Olivijeu, a dete će moći da viđa, od sada, samo pod određenim uslovima - dva dana nedeljno i svakog drugog vikenda, sve do ročišta zakazanog za 16. oktobar. Foto: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Godinama zlostavljala sina?

Inače, Olivije tvrdi da je glumica fizički zlostavljala njihovog sina Masea tako što je prošle subote skočila na njega, stezala ga ga rukama oko vrata i pokušala da ga uguši.

On navodi da ga je Maseo pozvao i rekao mu da ga je Hale fizički napala. Tvrdi da to nije bio izolovan incident i da je napada bilo i ranije.

Štaviše, Olivije kaže da je Hale pretila sinu da će ga deportovati u Francusku i pitala Masea šta će on, kao "crnac", učiniti da je zaštiti od pljačke koju bi mogao da počini Olivije koga je ona, kako on tvrdi, nazivala "belom ku*kom". Foto: Instagram printskrin/halleberry

Šta se desilo tokom incidenta?

U tužbi se takođe navodi da su Hale Beri i dečak bili u njenoj kući sa njenim dečkom Van Hantom, a da se Maseo u svojoj sobi igrao koristeći naočare za virtuelnu realnost (VR), kada je glumica navodno ušla u sobu besna i rekla mu da izgleda "tako glupo" i da je "pravi idiot" što igra tu igru.

Situacija je navodno potom eskalirala kada je, prema Olivijeovim rečima, Hale skočila na Masea i počela fizički da se obračunava sa njim. On kaže da je uhvatila Masea za vrat i počela da ga davi, vičući: "Ko je sada dominantan?!".

Zabranjena konzumacija alkohola i testiranje

Sud je odredio da glumica ne sme da konzumira alkohol niti da bude pod njegovim ili uticajem drugih supstanci u prisustvu njihovog sina. Takođe, mora se podvrgnuti testiranju na alkohol pre, tokom ili nakon svake posete.

Hale je navodno sutradan poslala poruku Olivijeu u kojoj je pisalo: "Osećam se užasno zbog onoga što se sinoć dogodilo, jer znam da se i on tako oseća".

U tužbi se pominju raniji incidenti - pre pet godina ona je sina udarila u lice, a pre 10 godina, kako Olivije tvrdi, Beri je imala nasilan ispad, bacivši tanjir na kojem su se nalazili nož i viljuška. Pre tri godine tokom razgovora o izdržavanju deteta, rekla je Maseu da je Olivije "bela ku*ka koja krade novac od crnkinje".

Olivije Martinez koji je od 2013. do 2015. bio u braku sa Hale Beri, traži isključivo starateljstvo nad njihovim sinom i želi da sud naloži glumici da se drži podalje od njega i njihovog sina. Ipak, on ne želi da njihov sin prekine odnos sa majkom. Olivije samo želi da Maseo dobije "prostora nakon navodnog incidenta". Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Oglasio se i advokat Beri

Sada se oglasila i advokatica Hale Beri koja je za TMZ rekla: "Reći da je ova tužba potpuno neosnovana i namerno obmanjujuća bilo bi blago rečeno. Postoje obimni dokazi, uključujući brojne sudske odluke, koji potvrđuju da je Olivije Martinez više puta kršio sudske naloge i ometao neophodne terapijske i obrazovne intervencije na štetu svog i sina Hali Beri, maloletnog Masea što predstavlja nedolično ponašanje za koje je gospodin Martinez već zakonski sankcionisan.

Na neki način, današnja tužba nije sasvim neočekivana od osobe sa dobro dokumentovanom istorijom nepredvidivog, posesivnog i nasilnog ponašanja. Srećom, Hale je navikla na ovakvo skandalozno ponašanje gospodina Martineza i, iako je duboko pogođena, neće dozvoliti da je to odvrati od borbe za Maseove najbolje interese i pružanja ljubavi i podrške koja mu je potrebna".

(Mondo)

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