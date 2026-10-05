Kada je "skinut" Lenjin, u korist Pupina, njegovo ime pogrešno je napisano na uličnim tablama i u ličnim kartama.
To je učinjeno na sednici Skupštine grada Beograda održanoj 24. aprila 1997. godine.
Ukoliko odbornici Skupštine grada sutra izglasaju predlog da se ova pravopisna nepravda izmeni, dobićemo Bulevar Mihajla Pupina.
- Dom kulture 'Mihajlo Pupin' Idvor izjasnio se da je na Međunarodnom naučnom skupu Život i delo Mihajla Idvorskog Pupina dogovoreno da se zvanično koristi ime Mihajlo - navodi se u obrazloženju odluke.
Takođe, glasaće se i da Ulica nova 501 na Vračaru dobije ime Bratislava Brace Petkovića. On je bio srpski reditelj i dramski pisac, rođen u Beogradu 1948. godine, a preminuo je 2021. godine. Poznat je kao osnivač Muzeja automobila i pozorišta Moderna garaža.
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Jednoj novoj ulici na Savskom vencu određuje se ime Taškentska. Taškent je glavni grad Republike Uzbekistan, čija je ambasada u Beogradu inicirala da jedna ulica dobije ovo ime.