Kada je "skinut" Lenjin, u korist Pupina, njegovo ime pogrešno je napisano na uličnim tablama i u ličnim kartama.

To je učinjeno na sednici Skupštine grada Beograda održanoj 24. aprila 1997. godine.

Foto: Printskrin/Google Earth

 

Ukoliko odbornici Skupštine grada sutra izglasaju predlog da se ova pravopisna nepravda izmeni, dobićemo Bulevar Mihajla Pupina.

- Dom kulture 'Mihajlo Pupin' Idvor izjasnio se da je na Međunarodnom naučnom skupu Život i delo Mihajla Idvorskog Pupina dogovoreno da se zvanično koristi ime Mihajlo - navodi se u obrazloženju odluke.

Takođe, glasaće se i da Ulica nova 501 na Vračaru dobije ime Bratislava Brace Petkovića. On je bio srpski reditelj i dramski pisac, rođen u Beogradu 1948. godine, a preminuo je 2021. godine. Poznat je kao osnivač Muzeja automobila i pozorišta Moderna garaža.

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Na Savskom vencu deo Ulice Andre Nikolića poneće ime Milovana Vitezovića. Reč je o srpskom piscu, scenaristi i dugogodišnjem uredniku igranog programa TV Beograd i glavnom uredniku umetničkog programa RTS. Bio je profesor filmskog i televizijskog scenarija.

Jednoj novoj ulici na Savskom vencu određuje se ime Taškentska. Taškent je glavni grad Republike Uzbekistan, čija je ambasada u Beogradu inicirala da jedna ulica dobije ovo ime.

(Telegraf.rs)

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