Vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog univerziteta optužen je za porodično nasilje, kršenje prava deteta i nanošenje telesnih povreda bivšoj supruzi. Opštinski krivični sud u Zagrebu ponovo je produžio njegovu zabranu prilaska žrtvi na udaljenost do 100 metara, izveštava Jutarnji.

Sumnja na višegodišnje zlostavljanje

Prema optužnici, koju je sud potvrdio u decembru prošle godine, muškarac se tereti da je od 2017. do 17. aprila 2024. godine sistematski omalovažavao suprugu, što je navodno činio pred njihovim detetom.

Optužen je da ju je isključio iz života deteta, omalovažavao njeno obrazovanje i pretio joj. Takođe se tereti da je govorio protiv majke deteta, verbalno ga vređao i fizički kažnjavao. Foto: Mohd Yazid Zainal / Alamy / Profimedia

Prema optužnici, dete je udarao rukom po licu i glavi, sedeo na njemu i koristio neprimerene radnje da ga natera da jede.

Nasilje za koje je optužen kulminiralo je 17. aprila 2024. godine. Tokom svađe, udario je suprugu dva do tri puta u čelo električnim brijačem sa staklenom oštricom, nanevši joj povrede, navodi se u sudskom spisu.

Sud: Postoji rizik da će ponoviti delo

Opštinski krivični sud u Zagrebu je 27. avgusta ove godine ponovo produžio zabranu približavanja supruzi na udaljenost manju od 100 metara.

Sud je zaključio da i dalje postoji rizik od ponavljanja krivičnih dela. Kao razloge naveo je način na koji su navodna dela izvršena, njihovo višegodišnje trajanje, kao i agresivnost i upornost opisane u optužnici.

Tužilaštvo je zatražilo produženje zabrane, navodeći da se žrtva i dalje plaši optuženog. Prema informacijama kojima raspolaže, ona je 5. maja ove godine izjavila da strah i dalje postoji.

NJen advokat je takođe rekao da je, u razgovoru nedelju dana pre sudskog ročišta, ponovo izrazila strah od optuženog. Sud je pokušao da je kontaktira telefonom, ali ona nije odgovorila na tri poziva.

Odbrana se protivila produženju zabrane prilaska

Odbrana je tvrdila da više nema razloga za nastavak mere.

Branilac profesora je naglasio da je uvek poštovao zabranu prilaska i da je ona na snazi već duže vreme. Takođe je naveo da je dete povereno okrivljenoj pravosnažnom sudskom odlukom i da smatra da više nema posebnog zakonskog razloga za produženje mere, piše 24sata.

Profesor se složio sa argumentima svog branioca.

Međutim, sud nije prihvatio njihove argumente. U svom obrazloženju naveo je policijske izveštaje o intervencijama zbog prijava o nasilju u porodici 16. i 17. aprila 2024. godine, medicinsku dokumentaciju, izjave svedoka, kao i nalaz i mišljenje sudskog veštaka.

Posebno je istakao dugo trajanje navodnog nasilja, visok nivo agresije i upornosti, te ponašanje prema detetu i agresivne ispade u njegovom prisustvu.

Radi i kao psihijatar u zagrebačkoj bolnici

Prema pisanju 24sata, na zvaničnoj veb stranici fakulteta takođe se navodi da profesor pored posla na Hrvatskom katoličkom sveučilištu radi kao psihijatar u zagrebačkoj bolnici.

Istovremeno, sud je uzeo u obzir da profesor do sada nije prekršio zabranu prilaska i da nije osuđivan ni za jedno krivično delo niti za prekršaj. Zaključio je da se svrha koja bi se postigla pritvorom za sada može postići blažom merom - zabranom prilaska.

Ukoliko je prekrši, sud ga je upozorio da bi mogao da završi u pritvoru.

Policija će svakih 30 dana podnositi izveštaj sudu o sprovođenju mere, a sud će svaka dva meseca proveravati da li i dalje postoje razlozi za njeno produženje.

Mera može trajati koliko je potrebno, najkasnije do izvršenja presude ili do izvršenja kazne, ako je izrečena.

Ovom sudskom odlukom nije odlučeno o krivici profesora, već samo o nastavku mere zabrane.

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