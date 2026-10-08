Na ročištu, koje bi trebalo da počne u 10.30 po lokalnom vremenu u federalnom sudu na Menhetnu, njeni advokati će od američkog okružnog sudije Alvina Helerstajna zatražiti da joj odobri kauciju kako bi mogla da bude podvrgnuta kardiološkoj proceduri i da se oporavi u komfornijim uslovima.

Foto: TheImageDirect.com/The Image Direct/Profimedia

Advokati su predložili da Flores bude premeštena u privatnu kuću na području NJujorka, uz neprekidno privatno obezbeđenje, navodeći da ne predstavlja opasnost po zajednicu. Troškove bi, prema njihovim navodima, pokrila vlada Venecuele, kojoj su SAD dozvolile da finansira pravnu odbranu Flores i Madura.

Istovremeno, jedan američki zvaničnik rekao je agenciji "Reuters" da bi Maduro i Flores mogli da se suoče sa novim krivičnim optužbama zbog navodnog mučenja Amerikanaca koji su bili zatočeni u Venecueli. Optužnice bi mogle biti objavljene već u četvrtak.

Flores (69) i Maduro (63) zarobljeni su u njihovoj kući u Karakasu 3. januara, u akciji američke vojske, nakon čega su prebačeni u NJujork. Američko tužilaštvo ih tereti da su zloupotrebili svoje položaje kako bi omogućili trgovcima drogom da prebacuju kokain.

Akcija je okončala 13 godina Madurove vlasti u naftom bogatoj Venecueli. Od tada je Venecuela povećala saradnju sa Vašingtonom pod rukovodstvom bivše Madurove potpredsednice Delsi Rodrigez.

Maduro i Flores su se izjasnili da nisu krivi za optužbe povezane sa trgovinom drogom. Od hapšenja se nalaze u pritvoru u Metropoliten pritvorskom centru u Bruklinu, a njihovo suđenje zakazano je za 1. jun 2027. godine.

Tužilaštvo na Menhetnu protivi se puštanju Flores na slobodu. Tužioci tvrde da je u pritvoru dobila adekvatnu medicinsku negu i da bi, ukoliko bude puštena, predstavljala „izuzetno veliki rizik od bekstva i opasnost po javnost“, uključujući mogućnost zastrašivanja svedoka.

Tužilaštvo je takođe navelo da su druge sudije ranije ocenile kao nepravednu praksu prema kojoj pojedini optuženici mogu sami da finansiraju nadzor tokom boravka van zatvora, jer optuženi sa manje novca nemaju takvu mogućnost.

Odluka sudije Helerstajna o kauciji neće uticati na samo suđenje niti na eventualnu kaznu. Ukoliko bude proglašena krivom, Flores preti obavezna minimalna kazna od 40 godina zatvora.

Flores je ranije bila državna tužiteljka Venecuele, a predvodila je i Narodnu skupštinu te zemlje pre nego što je postala prva dama. Američki tužioci tvrde da je od velikog trgovca drogom primila stotine hiljada dolara mita.

(Reuters)

BONUS VIDEO