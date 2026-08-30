Za njih je to gramzivo otimanje njihove zemlje. Sjedinjene Države su i pod predsednikom Nikolasom Madurom vratile uticaj nad naftnom industrijom Venecuele.

Američke snage u januaru su otele Madura i posle toga kontrolišu tu zemlju. Liderka Venecuele Delsi Rodrigez potvrdila je da je Venecuela potpisala istorijski naftni sporazum sa SAD: "Venecuela objavljuje istprijski sporazum sa vladom SAD, koji će imati značajan uticaj na oporavak naše nacije".

Na 100 godina

Prošlih dana više američkih medija izvestilo je da Trampova administracija želi da osigura dugoročni pristup naftnim i gasnim poljima u Venecueli. Venecuela ima najveće dokazane rezerve sirove nafte na svetu koje se procenjuju na 303 milijarde barela, u poređenju sa 268 milijardi Saudijske Arabije i 208 milijardi Irana, piše Gardijan. Foto: Federico PARRA / AFP / Profimedia

U četvrtak je Vol Strit DŽurnal objavio da su SAD i Venecuela u naprednoj fazi pregovora o preuzimanju "direktnog udela u više od desetak naftnih polja" sa gotovo trećinom energetskih rezervi Venecuele. Rojters je preneo da se pregovara o poljima u regionima Orinoko Belt i Lejk Marakaibo.

Amerikanci traže stogodišnji zakup nekoliko naftnih polja, objavio je Blumberg. Te su vesti izazvale ljutnju pripadnika venecuelanske opozicije. "To je otimanje zemlje - masovno otimanje zemlje", rekao je poznati opozicioni lider koji je tražio da ostane anoniman. "Odvratno je jer ovo nisu Sjedinjene Države kakve bi se očekivalo. Ovo su gramzive, mafijaške Sjedinjene Države", istaknuo je.

Ekonomista Francisko Rodrigez pozvao je skupštinu da odbaci "predatorski sporazum". "Predaja venecuelskog naftnog bogatstva SAD protivna je ustavu i nije u interesu venecuelskog naroda - još više kada se to radi uz pretnju oružjem", upozorio je. Foto: Venezuelan Presidency / Xinhua News / Profimedia

Strah od Kine

Opozicija u Venecueli ionako je ogorčena na Donalda Trampa zato što posle otmice levičarskog autoritarnog lidera Nikolasa Madura nije krenuo u ozbiljne političke reforme, nego je vlast prepustio njegovoj zamenici, koja je mesecima pre ostvarila dobre kontakte sa američkom naftnom industrijom. Delsi Rodrigez je bila Madurova potpredsednica i ministarka nafte.

Na funkciji je ostao i ministar unutarašnjih poslova Diosdad Kabelo - uprkos tome što je Vašington raspisao poternicu za njim od 25 miliona dolara zbog navodne trgovine drogom. Opoziciona liderka Maria Korina Mačado u međuvremenu je marginalizovana, mada je vodila opoziciju na predsedničkim izborima 2024. na kojima se smatra da je Maduro lažirao pobedu. Nije joj omogućen povratak iz egzila, ne zna se datum novih izbora.

Novim sporazumom o nafti Tramp pečatira pretvaranje Venecuele u američki protektorat, ocenjuju analitičari. To nazivaju "donroovom doktrinom", verzijom Monroove doktrine iz 19. veka, kojom je tadašnji predsednik DŽejms Monro nastojao da sprečiti ulazak evropskih sila u Ameriku. Foto: Depositphotos/AleksTaurus, CNP/Admedia/Sipa Press/Andre M. Chang/Zuma Press/Profimedia

Tramp kontrolom nad drugim zemljama želi da se suprotstavi rastućem uticaju Kine na tom području. Američki Ševron dosad je kontrolisao četvrtinu proizvodnje nafte u Venecueli, a sad to planira da proširi, izveštava NJujork Tajms.

Ševron se širi

Ševron je ostao u Venecueli i posle dolaska levičarske vlade na vlast, nakon što su zemlju napustili drugi američki naftni giganti. Sporazum o znatnom proširenju proizvodnje mogao bi da bude objavljen iduće nedelje. Trampova administracija fokusirala se na naftu iz Venecuele radi uspostavljanja američke energetske dominacije na zapadnoj hemisferi, kako bi ublažila gubitak nafte sa Bliskog istoka posle izbijanja rata sa Iranom.

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez objavila je da će sporazum sa SAD omogućiti znatno povećanje proizvodnje nafte uz uključivanje privatnih kompanija i "razvoj 17 strateških nalazišta sa dokazanim potencijalom od 65 milijardi barela nafte, ulaganje veće od 100 milijardi dolara te više od 209 milijardi dolara poreznih prihoda za državu". Potpisivanjem ovog sporazuma Venecuela ulazi u "novu eru oporavka, rasta, sigurnosti proizvodnje i blagostanja za svoj narod", istakla je.

Donald Tramp je istakao da će "ovaj istorijski sporazum" omogućiti znatno snižavanje cene benzina za sve Amerikance u idućim godinama.

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