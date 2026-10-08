Umesto toga, identitet žene koja je stajala iza Trampa zaintrigirao je korisnike društvenih mreža.

Snimak je ubrzo počeo masovno da se deli, a pojedini korisnici opisivali su ga kao „jednu od najčudnijih stvari koje su ikada videli“ i pitali se da li je u pitanju nešto što nije stvarno. Foto: Printskrin/X/CBS News

Tramp je u sredu, 7. oktobra, u Ovalnoj kancelariji ugostio Majkla Dela, izvršnog direktora i predsednika tehnološke kompanije "Dell Technologies", i njegovu suprugu Suzan Del.

NJih dvoje pojavili su se zajedno sa predsednikom SAD povodom promocije proširenog programa "Trump Accounts", odnosno ličnih investicionih računa namenjenih deci.

Par je govorio o korporativnoj i humanitarnoj podršci ovom programu, u okviru kojeg je američko Ministarstvo finansija prijavilo više od 60 miliona američke dece.

Reč je o investicionim računima po uzoru na "IRA" račune, koji su namenjeni deci koja ispunjavaju uslove, a novac će moći da koriste kada napune 18 godina.

Kako su se upoznali Majkl i Suzan Del

Suzan i Majkl Del upoznali su se na sastanku naslepo 1988. godine, a venčali su se godinu dana kasnije. Godine 1999. osnovali su Fondaciju Majkl i Suzan Del.

Suzan je poznata po humanitarnom radu, uključujući pomoć žrtvama uragana Harvi 2017. godine. Pokrenula je i tri modna brenda, a učestvovala je na maratonima i triatlonima.

Godine 2006. bila je članica Saveta predsednika DŽordža Buša za fizičku spremnost i sport.

Majkl Del je, prema podacima "Forbes"-a, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, sa procenjenim bogatstvom od 278,6 milijardi dolara.

Par je dugo imao dobre odnose sa Donaldom Trampom, a sada je obećao 6,25 milijardi dolara za podršku programu "Trump Accounts".

Novac će biti iskorišćen tako da prvih 25 miliona dece mlađe od 10 godina iz siromašnijih porodica koja se prijave dobije po 250 dolara, koji će biti uloženi na berzi i kojima će deca moći da pristupe kada napune 18 godina.

Suzan Del pozvala je porodice da se prijave za "Trump Accounts" dok je govorila zajedno sa predsednikom.

Nakon njenog obraćanja, Tramp je upitao Majkla Dela da li njegova supruga razmišlja o ulasku u politiku, a potom joj dao svoje „potpuno i bezrezervno odobrenje“.

Snimak izazvao lavinu reakcija

Upravo taj deo događaja postao je viralan.

Korisnici društvenih mreža počeli su da porede snimak sa scenama iz emisije "Saturday Night Live", dok su neki tvrdili da deluje toliko neobično da su se zapitali da li je u pitanju veštačka inteligencija.

Drugi su držanje Suzan Del opisivali kao „robotsko“, dok su pojedini članovi Trampove administracije na snimku poređeni sa „zombijima“.

Susan Dell, wife of Dell Technologies CEO Michael Dell, encouraged families to register for Trump Accounts while speaking alongside the president on Wednesday. After Mrs. Dell’s speech, President Trump asked Mr. Dell whether his wife was considering running for office and gave her his "complete and total endorsement." The Dells previously pledged a donation of $6.25 billion to the Trump Accounts. — CBS News (@CBSNews) October 7, 2026

– Ovo je zaista jedna od najčudnijih stvari koje sam ikada video. Šta je, dođavola, ovo? Svaki deo ovoga. Kada možemo da se vratimo u normalu? – napisao je jedan korisnik na Iksu.

Drugi je komentarisao:

– Što duže gledam, sve je gore... Da li je ovo skeč iz "SNL"-a?

– Da li je ovo veštačka inteligencija ili nešto slično? – upitao je još jedan korisnik.

"LADbible" je zatražio komentar od Suzan i Majkla Dela, kao i od Bele kuće.

(LADbible)

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