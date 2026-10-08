Prema narodnom predanju, na planini je skriveno veliko blago, a postoji čak i priča o kamenu koji pokazuje gde treba kopati, piše Serbia.travel.

Dok se neke srpske planine tokom cele godine pune turistima, Jastrebac je ostao znatno mirniji.

Upravo zbog toga može da bude zanimljiv izbor za one koji žele da pobegnu od gužve, a istovremeno da posete planinu koja ima neobičnu kombinaciju prirode, istorije i narodnih priča. Foto: Printskrin/Youtube/i27.tv

Jastrebac se nalazi u centralnom delu Srbije, nedaleko od Kruševca, a njegove prirodne karakteristike učinile su ga poznatim kao područje povoljne klime i čistog planinskog vazduha.

Ali priroda nije jedina stvar zbog koje se o ovoj planini priča.

Legenda o zakopanom zlatu

Jedno od najzanimljivijih predanja vezanih za Jastrebac govori o skrivenom blagu.

Prema narodnim pričama, hajduci su tokom vremena na ovoj planini skrivali opljačkano blago, dok postoji i predanje da su Osmanlije zakopale veliku posudu napunjenu zlatom.

Legenda čak govori i o tome kako bi neko mogao da pronađe skriveno blago. Foto: Veštačka inteligencija/Ilustracija

Navodno postoji kamen na kojem je uklesana vaga. Onome ko bi pronašao takav kamen, prema predanju, ostalo bi samo da prati pravac koji pokazuje znak i počne da kopa.

Naravno, reč je o narodnoj legendi, a ne o potvrđenom arheološkom podatku.

Upravo takve priče, međutim, vekovima stvaraju posebnu atmosferu oko planine.

Da li je na Jastrepcu zaista bilo zlata?

Priče o zlatu nisu nastale potpuno slučajno.

Za područje Jastrepca vezuju se različita predanja o rudarenju i pronalaženju plemenitih metala, a u pričama se pominju čak i Rimljani i Dardanci. Foto: Sergei Lykov / Panthermedia / Profimedia

Prema tim navodima, na području planine postojale su pojave zlata, mada se ne može govoriti o nekom velikom i potvrđenom nalazištu koje bi opravdalo priče o ogromnom zakopanom blagu.

Zato je važno razlikovati narodno predanje od istorijski potvrđenih činjenica.

(Bizportal)

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