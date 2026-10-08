Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počeće 1. oktobra i trajaće do 8. oktobra. Tokom tog perioda proveravaće se rad toplana, kotlarnica, toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a po potrebi i pojedinih unutrašnjih instalacija.

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- Želim da naglasim da funkcionalne probe nisu takozvane tople probe i ne podrazumevaju početak isporuke toplotne energije korisnicima. Reč je o proveri rada sistema u cilju njegove pune spremnosti za početak sezone - rekao je Vukić za Tanjug.

On je naveo da su obimni remontni radovi započeti odmah po završetku prethodne grejne sezone, u skladu sa planom priprema koji je usvojio Grad Beograd.

- Tokom letnjih meseci realizovan je veliki broj radova na proizvodnim i distributivnim kapacitetima kako bismo predstojeću sezonu dočekali potpuno spremni. U većini toplotnih izvora ugrađena je nova oprema, obnovljeni su delovi toplovodne mreže, a značajna sredstva uložena su i u toplotne predajne stanice - kazao je Vukić. Foto: Depositphotos/tepic

Prema njegovim rečima, tokom remontnog perioda, pored redovnog održavanja i zamene dotrajalih elemenata sistema, realizovani su i brojni investicioni projekti.

- Time dodatno unapređujemo pouzdanost sistema i obezbeđujemo stabilnu proizvodnju i distribuciju toplotne energije za sve korisnike priključene na sistem daljinskog grejanja - rekao je Vukić.

On je podsetio da, prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom, grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, ali da postoji mogućnost i ranijeg početka grejanja ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali.

- Ukoliko Republički hidrometeorološki zavod u periodu od 1. do 14. oktobra prognozira srednju dnevnu temperaturu od 12 stepeni Celzijusa ili nižu, Beogradske elektrane će obezbediti isporuku toplotne energije. U tom slučaju građani mogu da očekuju početak grejanja i pre 15. oktobra - zaključio je Vukić.

(Tanjug)

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