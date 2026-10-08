Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počeće 1. oktobra i trajaće do 8. oktobra. Tokom tog perioda proveravaće se rad toplana, kotlarnica, toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a po potrebi i pojedinih unutrašnjih instalacija.

Foto: Depositphotos/elenathewise

 

- Želim da naglasim da funkcionalne probe nisu takozvane tople probe i ne podrazumevaju početak isporuke toplotne energije korisnicima. Reč je o proveri rada sistema u cilju njegove pune spremnosti za početak sezone - rekao je Vukić za Tanjug.

On je naveo da su obimni remontni radovi započeti odmah po završetku prethodne grejne sezone, u skladu sa planom priprema koji je usvojio Grad Beograd.

- Tokom letnjih meseci realizovan je veliki broj radova na proizvodnim i distributivnim kapacitetima kako bismo predstojeću sezonu dočekali potpuno spremni. U većini toplotnih izvora ugrađena je nova oprema, obnovljeni su delovi toplovodne mreže, a značajna sredstva uložena su i u toplotne predajne stanice - kazao je Vukić.

Foto: Depositphotos/tepic

 

Prema njegovim rečima, tokom remontnog perioda, pored redovnog održavanja i zamene dotrajalih elemenata sistema, realizovani su i brojni investicioni projekti.

Pročitajte još

PRAVILO 5 MINUTA: Kako zagrejati auto i trošiti manje goriva

PRAVILO 5 MINUTA: Kako zagrejati auto i trošiti manje goriva

22:40

ZIMSKA CAKA: Evo kako da radijatori greju DUPLO JAČE

ZIMSKA CAKA: Evo kako da radijatori greju DUPLO JAČE

15:41

RUSKA TAJNA: Kako kuće ostaju tople i na debelom minusu

RUSKA TAJNA: Kako kuće ostaju tople i na debelom minusu

20:55

Najjeftinije grejanje u Srbiji? Postoji jedna velika caka

Najjeftinije grejanje u Srbiji? Postoji jedna velika caka

19:35

- Time dodatno unapređujemo pouzdanost sistema i obezbeđujemo stabilnu proizvodnju i distribuciju toplotne energije za sve korisnike priključene na sistem daljinskog grejanja - rekao je Vukić.

On je podsetio da, prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom, grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, ali da postoji mogućnost i ranijeg početka grejanja ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali.

- Ukoliko Republički hidrometeorološki zavod u periodu od 1. do 14. oktobra prognozira srednju dnevnu temperaturu od 12 stepeni Celzijusa ili nižu, Beogradske elektrane će obezbediti isporuku toplotne energije. U tom slučaju građani mogu da očekuju početak grejanja i pre 15. oktobra - zaključio je Vukić.

(Tanjug)

Siner uhvaćen u doping prevari? Oglasio se Amerikanac, evo šta kaže
Sport

Siner uhvaćen u doping prevari? Oglasio se Amerikanac, evo šta kaže

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića
Sport

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića

BONUS VIDEO

#grejna sezona #grejanje #kad počinje grejna sezona #kad počinje grejanje #grejanje probe #saveti za grejanje #besplatno grejanje #počinje grejna sezona #kada se završava grejna sezona #beogradske toplane
Komentari 0
ДРАМАТИЧНО УПОЗОРЕЊЕ ПОСЛЕ ДОЛАСКА НАТО У КИЈЕВ: Почиње сценарио који је Европу већ једном уништио

DRAMATIČNO UPOZORENJE POSLE DOLASKA NATO U KIJEV: Počinje scenario koji je Evropu već jednom uništio