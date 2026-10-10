Sveštenik Predrag Popović ranije je skrenuo pažnju na značaj ovog praznika i pojasnio kako bi trebalo da izgleda pravilno postupanje na groblju.

"Jako važna stvar jeste da ne palite cigaretu tamo na grobu, nego da zapalite kadionicu. Ako nemate kadionicu, potražite na grobu, nekom pored ima kadionica sigurno, pozajmite kadionicu," rekao otac Popović i dodao:

"Često puta me ljudi pitaju: "Da li, oče, smem da pričam tako sa pokojnima, da mu kažem?" Zašto da ne? Mi ne verujemo u večnu smrt, već verujemo u vaskrsenje i nema ničeg lošeg da kažemo, eto i šta ima novo i da ispričamo i tako dalje. Starajmo se, malo poplevite tamo, zalijte cveće ako ima, nemojte da nosite plastične sveće i vence."

Dekret patrijarha Pavla

Kako navodi otac Predrag, počivši patrijarh Pavle je svojevremeno izdao zvaničnu odluku kojom se zabranjuje upotreba veštačkog i plastičnog cveća tokom sahrana i parastosa.

"Prvo - to je plastika, ona izbledi, bude ružna, to se posle baci, to ne može da truli, to se vuče. Mi smo ljudi prolazni, treba da kupujemo cveće, obično, kad idemo na grob, ali to domaćice treba da imaju u svojim baštama, pa malo naberu tih jesenjih ruža, ruzmarina i tako dalje, i odnesu na grob. Ali nema veze, ako živite u stanu, pa ne možete, kupite malo cveća, odnesite tamo, to cveće će da uvene. I mi venemo, sve to je prolazno, to i govori o tome da je bez Boga život prolazan," naglasio je otac i nastavio:

Suština

Pored uređenja samog grobnog mesta, sveštenik podseća na suštinu obreda i važnost dostojanstvenog ponašanja prilikom posete groblju.

​"Ponesite vino i žito, ako vidite sveštenika na groblju pozovite ga da očita molitvu, pomolite se i prekrstite. Posle možete da se poslužite, neko ponese sokove i kafu, neko malo voća. Nemojte na groblju praviti cirkus, gozbe i ručkove. Gledajmo da uvek budemo dostojni i dostojanstveni i da vodimo računa da ne zaboravimo te koji su nama ostavili prezime, krsnu slavu, kuću, imanje i svaku dobru vrlinu," zaključio je otac Predrag Popović.

BONUS VIDEO: