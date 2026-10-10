Ivona Polumenta, supruga pevača Dada Polumente, završila je u bolnici, gde je podvrgnuta hitnoj operaciji. Ona se nakon intervencije oglasila na društvenim mrežama, objavila fotografiju neposredno posle zahvata i objasnila zbog čega je morala da bude operisana.

Ivona je ovom prilikom govorila i o komentarima na račun fizičkog izgleda, poručivši da ljudi često ne znaju kroz šta neko prolazi u privatnom životu, dok se na društvenim mrežama bave tuđim manama. Foto: Instagram printskrin/ivonapolumenta

- Mislite da mi je sad važno imam li šminku, kako izgledam sa njom ili bez nje? E upravo o tome pričam, nikad ne znate kakve bitke neko vodi van društvenih mreža, dok vi analizirate nečije lice, telo i mane. Zato malo manje zlobe, a malo više ljudskosti. P.S. Evo i jedna direktno posle operacije danas, bez filtera, i baš me briga kako izgledam. Bar su me urozili ovako - napisala je ona.

Supruga poznatog pevača potom je otkrila da joj je odstranjena žučna kesa, nakon što su lekari tokom pregleda ustanovili da se u njoj nalaze sitni kamenci.

Foto: Instagram printskrin/ivonapolumenta

- Izvadili su mi žučnu kesu, zbog sitnih kamenčića koji su se u njoj nalazili. Nisam imala ni neke preterane simptome, osim malo bolova ovih dana ali ništa alarmantno. Odem na ultrazvuk i doktor uoči sitno kamenje koje je veoma opasno jer može da prođe kroz žučne kanale jako lako, ošteti druge organe, a najgore, ošteti pankreas što je jako opasno. Čak je ustanovio i početak upale žučne kese. Sve je prošlo, hvala Bogu u najboljem redu i uradili smo sve na vreme. A hvala i svim divnim ljudima koji mi pišu, pitaju i brinu. U ovakvim trenucima shvatim koliko sam zapravo srećna i bogata ljudima koje imam oko sebe - poručila je Ivona. Foto: Instagram printskrin/ivonapolumenta

Intervencija je prošla dobro, a problem je otkriven na vreme. Ivona je zahvalila svima koji su joj se javili i pružili podršku tokom oporavka.

Dado i Ivona planiraju veliko slavlje

Dok se Ivona oporavlja nakon operacije, supružnici imaju i lepe planove za naredni period. Dado i Ivona, koji su zajedno više od 11 godina, odlučili su da sledeće godine organizuju svadbeno slavlje.

NJihova ljubavna priča počela je na snimanju pevačevog spota. Susret koji je u početku bio deo poslovnog angažmana ubrzo je prerastao u romansu, a njihova veza vremenom je postala čvrsta porodična zajednica.

Foto: Printskrin/Instagram/ivonapolumenta

Posebnu simboliku slavlje će imati 2027. godine, kada će njihov naslednik napuniti godinu dana. Planirano okupljanje tako bi trebalo da bude prilika da sa porodicom i prijateljima obeleže važan period u svom zajedničkom životu.

(Kurir)

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