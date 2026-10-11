Poslednjih godina, usled globalnog poskupljenja i opšteg skoka cena organizacije venčanja, pritisak na goste, a posebno na kume i kumove, postao je veći nego ikada. Očekivanja mladenaca neretko prevazilaze realne mogućnosti ljudi, pa se mnogi nalaze u dilemi koliko je novca uopšte "dovoljno" staviti u kovertu.

Da stvar bude komplikovanija, u narodu i dalje vlada duboko ukorenjena zabluda da svi koji žive i rade u inostranstvu sa lakoćom odvajaju hiljade evra za poklone.

Upravo zbog takvih nerealnih očekivanja, jedna žena podelila je na društvenim mrežama svoje iskustvo koje je za kratko vreme zapalilo internet i izazvalo pravu lavinu reakcija.

Foto: Depositphotos/PeopleImages.com

 

Nakon što ju je najbolja drugarica iz detinjstva pozvala da joj bude kuma na venčanju u Hrvatskoj, bila je presrećna. Međutim, kada su počeli proračuni troškova dolaska iz Nemačke sa tročlanom porodicom, usledio je hladan tuš i razgovor koji je doveo u pitanje godine prijateljstva.

 - Treba da postanem kuma svojoj najboljoj prijateljici koju poznajem još od osnovne škole. Svadba joj je sledećeg leta u Hrvatskoj, a mi dolazimo iz Nemačke s troje dece. Samo putni troškovi, hotel i odeća izaći će nas gotovo 2.000 evra. Nama to nije malo novca - napisala je ona i dodala:

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- Neki dan smo pričale o svadbi i kroz zafrkanciju me pitala koliko ću joj staviti u kovertu. Odgovorila sam joj 1.000 evra. Odjednom se uozbiljila i rekla: "Pa ti si u Nemačkoj, mislila sam da će biti barem malo više". Od tad mi je totalno neugodno. Suprug kaže da ne dam ni dinara više jer se prijateljstvo ne kupuje novcem, a ona se ponaša kao da sam je razočarala. Jel se stvarno danas u 2026-oj prijateljstvo procenjuje u evrima ili je do mene - zapitala se ona.

Foto: Depositphotos/ljsphotography

 

Komentari ispod objave samo su se nizali, većina ljudi oštro je kritikovala mladu, ističući da je 1.000 evra izuzetno velikodušan poklon, posebno kada se uzme u obzir da porodica već daje 2.000 evra samo za put, smeštaj i odeću.

Mnogi su poručili kumi da je reč o nezahvalnosti i nerealnim očekivanjima prema ljudima koji žive u inostranstvu.

- Otkaži to kumstvo jer najverovatnije te je i uzela za kumu zato sto si u Nemackoj... koliko god joj prikazala biće joj malo a nakon kumstva će te i zaboraviti... bolje uloži taj novac u svoju decu", "Beži od tog kumstva, svađa je već programirana", "Ja bih joj stavila 500 evra, pa da ima o čemu pričati celi život", "Ne izmišljaj, nijedna mlada ne pita buduću kumu niti bilo koga koliko će joj novca pokloniti", bili su samo neki od komentara.

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