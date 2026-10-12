Nikola Rokvić oglasio se na društvenim mrežama nakon tužne vesti o smrti poznatog beogradskog ugostitelja Dragana Vuletića, poznatijeg kao Dragan Zlatnik.

Odlazak čoveka koji je decenijama bio jedan od simbola zemunskog ugostiteljstva pogodio je brojne prijatelje i poznanike, a Rokvić mu je uputio emotivan poslednji pozdrav.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Nikola Rokvić se putem Instagrama oprostio od Dragana Vuletića Zlatnika, dugogodišnjeg vlasnika čuvenog restorana i hotela „Zlatnik“ u Zemunu. Pevač je sa pratiocima podelio snimak na kojem se pokojni ugostitelj nalazi u kafani, okružen muzičarima, u atmosferi kakvu je posebno voleo.

Foto: Instagram printskrin/nikolarokvic

 

Na snimku Dragan govori o svojoj ljubavi prema kafani, mestu kojem je posvetio najveći deo života i u kojem je ugostio neke od najpoznatijih ličnosti domaće i svetske javne scene.

Uz video-zapis, Rokvić je napisao kratku, ali emotivnu poruku.

– S Bogom, prijatelju dragi – poručio je pevač, uz emotikone belog goluba i crvenog srca.

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(Srbija Danas)

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