"Ertnews" prenosi da je lekar (41) mesecima patio od neobjašnjivih zdravstvenih tegoba koje su se javljale uglavnom nakon jela, zbog čega je posumnjao da nešto nije u redu i odlučio da postavi skrivene kamere. Slučaj je u potpunosti razotkriven kada je na snimcima zabeleženo kako njegova supruga, sa kojom ima maloletno dete, sipa nepoznatu supstancu u hranu, za koju se ispostavilo da je atropin.

Prve zdravstvene probleme lekar je primetio još u februaru. Pošto je uvideo da mu mučnina i slabost nailaze isključivo nakon obroka, posumnjao je na suprugu. Ključni preokret dogodio se pre oko dva meseca u jednom restoranu u severnom predgrađu Atine.

Lekar je nakon večere ponovo osetio tegobe, pa se vratio u restoran i zatražio snimke sa sigurnosnih kamera objekta. Na snimku je video šokantan prizor - supruga mu je tajno sipala sumnjivu tečnost u čašu dok je bio u toaletu.

Kako bi bio potpuno siguran i prikupio neoborive dokaze, postavio je skriveni video-nadzor i u njihovoj kući. U nedelju popodne, kamera je snimila 40-godišnjakinju kako dodaje opasni atropin direktno u teglu sa medom. Vojni lekar je odmah alarmirao policiju.

Nakon što je shvatila da je otkrivena, žena je pokušala da pobegne, što je dovelo do filmske potere na ulicama Peristerija. Policajci na motorima (jedinica DIAS) uspeli su da je presretnu i uhapse u blizini kuće.

Mediji su objavili i video-snimak samog hapšenja na kojem se vidi kako osumnjičena trči i viče "pomoć", dok gosti obližnjih kafića u panici posmatraju policijsku akciju. Tu, međutim, nije bio kraj šokantnim otkrićima. Ubrzo su uhapšeni i njeni roditelji, koji su automobilom čekali u blizini.

Policija je u njihovom vozilu pronašla čak 10 litara atropina, kao i prateću medicinsku opremu. Atropin je farmaceutska supstanca koja se, između ostalog, koristi kao protivotrov kod određenih trovanja. Unošenje ove supstance u neadekvatnim i prekomernim dozama izaziva teške nuspojave i direktno ugrožava život.

Uzorci hrane u koju je sipan otrov hitno su poslati na laboratorijsko ispitivanje kako bi se utvrdila tačna koncentracija. Motiv ovog stravičnog pokušaja ubistva još nije zvanično potvrđen jer osumnjičena strana tek treba da iznese odbranu pred pravosudnim organima Grčke.

(Ertnews)

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