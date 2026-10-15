Mirko Cetinski, poznati pevač i otac Tonija Cetinskog, preminuo je nakon duge i teške bolesti.

Rođen je u Puli 1948. godine, a iza sebe je ostavio bogatu muzičku karijeru koja je trajala šest decenija. NJegov odlazak potresao je muzičku scenu, ali i njegov Rovinj, grad sa kojim je bio neraskidivo vezan do poslednjih dana života. Foto: ATA images/A. Ahel

Poslednji ispraćaj biće održan u krugu najuže porodice, daleko od očiju javnosti, u skladu sa željom njegovih najbližih da se u ovim teškim trenucima oproste od njega u privatnosti.

Bio jedan od najpopularnijih pevača bivše Jugoslavije

Mirko Cetinski je svoj prvi javni nastup imao još 1952. godine, čime je započeo muzički put koji ga je odveo na pozornice širom sveta. Tokom sedamdesetih godina prošlog veka bio je među pet najpopularnijih pevača u bivšoj Jugoslaviji, a publika ga je od milja nazivala jugoslovenskim Hulijom Iglesijasom.

Publika ga pamti po brojnim nastupima na poznatim festivalima, poput Melodija Istre i Kvarnera i Zagrebačkog festivala, na kojima je osvajao srca slušalaca. NJegova pesma "Moje ludo srce" obeležila je generacije, a Mirko je nizao uspehe i nastupao širom regiona u vreme kada je zabavna muzika imala poseban šarm.

Porodica mu je bila najveća podrška

Mirko je poticao iz poznate i dobrostojeće porodice. NJegov deda bio je prvi privatni pekar u Rovinju, dok mu je otac obavljao funkciju direktora nekadašnje Službe društvenog knjigovodstva.

Sa suprugom Vinkom, nekadašnjom zamenicom ministra turizma, zasnovao je porodicu čiji su članovi bili povezani sa muzikom i javnim životom. NJihovi sinovi Mateo Mirko i Entoni, poznatiji kao Toni Cetinski, nasledili su ljubav prema umetnosti. Mateo se, međutim, nakon nekog vremena okrenuo dizajnu enterijera. Foto: ATA images/A. Ahel

Uprkos narušenom zdravlju tokom poslednjih godina života, Mirko nije krio koliko ga muzika i dalje ispunjava. Najsrećniji je bio kada je mogao da zapeva turistima u svom rodnom gradu, izvodeći rovinjske bitinade i klapske pesme u društvu dugogodišnjih prijatelja.

LJubav prema Rovinju preneo je i na svoje sinove, a grad mu se odužio za doprinos koji je dao lokalnoj zajednici. Pre tri godine dobio je Zlatnu medalju Grada Rovinja, priznanje koje je tada emotivno posvetio svojim sugrađanima i rodnom gradu, koji mu je tokom života bio najveća inspiracija.

Održao čak 24 turneje po Americi

Karijera Mirka Cetinskog nije bila ograničena samo na prostore bivše Jugoslavije. NJegov talenat odveo ga je na putovanja širom sveta, a tokom života održao je čak 24 turneje po Americi i četiri velike turneje po Australiji.

Nastupao je stotinama puta širom Evrope, a posebno je bio ponosan na koncert u Napulju, gradu poznatom kao jednom od centara italijanske kancone, gde ga je publika odlično prihvatila.

Značajan deo imetka stekao je nastupajući u inostranstvu, pred hrvatskim iseljenicima, ali i na brojnim koncertima širom Sovjetskog Saveza. Tamo je održao oko 400 nastupa, što svedoči o njegovoj popularnosti i posvećenosti poslu. Foto: ATA images/A. Ahel

Izvodio je poznate evergrine na hrvatskom i italijanskom jeziku, kao i na različitim dijalektima, trudeći se da svaku pesmu prenese publici sa posebnom emocijom. Pesme "Plači, plači, gitaro", "Pođi sa mnom do Rovinja", "Na jidrenju" i "Kupil sam ti prstenac" ostale su upamćene kao deo domaće zabavne muzike.

Ipak, uprkos brojnim nastupima, priznanjima i aplauzima publike širom sveta, Rovinj je za njega uvek ostao mesto kojem se vraćao i u kojem je pronalazio mir.

Bio jedan od osnivača rovinjskog radija

NJegova povezanost sa rodnim gradom nije se ogledala samo u muzici. Mirko Cetinski bio je jedan od osnivača prvog rovinjskog radija, poznatog kao Radio Rovinj-Rovigno, koji je počeo da emituje program 14. februara 1997. godine.

Program je započinjao pesmom "Santa Eufemia", koju je izvodio njegov sin Toni, a ta tradicija nastavila se i u narednim godinama, pod novim rukovodstvom.

Mirko je često isticao koliko mu znači što radio i dalje postoji i služi njegovim sugrađanima, uprkos promenama u načinu na koji mlađe generacije prate medije. Verovao je u snagu lokalne zajednice i važnost očuvanja kulturne baštine, a radio je bio još jedan način da svom gradu ostavi nešto trajno.

Toni je zbog oca počeo ozbiljnije da se bavi muzikom

Mirko je sa ponosom pratio živote svojih sinova, koji su izabrali različite profesionalne puteve. U šali je govorio da je Mateo, koji se danas bavi dizajnom enterijera i slikarstvom, oduvek bio ozbiljniji i posvećeniji obavezama, dok je Toni odmalena bio pravi lepršavi leptirić.

Zanimljivo je da je upravo otac Mirko svom poznatom sinu dao otkaz dok je Toni radio u turističkoj animaciji u Rovinju. Taj događaj, kako se kasnije prepričavalo, podstakao je Tonija da se ozbiljnije posveti muzici. Foto: ATA images/Z. Rafailović

Posebnu radost u poznim godinama donosili su mu unuci, a zahvaljujući Toniju postao je i pradeda devojčice Elene.

Porodica mu je bila najveći oslonac i prioritet, a vreme provedeno sa najbližima u Rovinju smatrao je neprocenjivim bogatstvom.

(Večernji.hr)

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