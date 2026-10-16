Tramp, koji je ranije tražio smrtnu kaznu za svakoga ko bude proglašen krivim za ubistvo policajca, to je rekao tokom ručka u ružičnjaku Bele kuće, organizovanog u čast vatrogasnih organizacija, prenosi Rojters.

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On je rekao da je američkom Ministarstvu pravde naložio da u takvim slučajevima traži smrtnu kaznu, posebno za "svakoga ko ubije vatrogasca dok se penje uz merdevine".

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp je rekao da pogubljenje Nidala Hasana, lekara američke vojske koji je ubio 13 ljudi u vojnoj bazi Fort Hud 2019. godine, neće biti prenošeno uživo.

Odluka, objavljena na društvenoj mreži "Truth Social", dolazi nakon dvostranačke reakcije na objavu ministra odbrane Pita Hegseta da će se Hasanovo pogubljenje streljanjem prenositi onlajn.

(Rojters)

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