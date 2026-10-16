Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja (SIPRI), Rusija raspolaže najvećim brojem uskladištenih nuklearnih bojevih glava, a slede je Sjedinjene Države i Kina.

Sjedinjene Države, međutim, prednjače pred Rusijom po broju raspoređenih bojevih glava. U intervjuu za Newsmax Tramp je rekao kako očekuje da će Kina u narednih pet godina dostići Sjedinjene Države.

- Cela ta situacija je šteta, jer bih voleo da postignem denuklearizaciju ako je to moguće, a o tome zapravo razgovaramo i sa Rusijom i sa Kinom - izjavio je Tramp.

Newsmax je izvestio da je Tramp o denuklearizaciji razgovarao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Istek ugovora „Novi START”

Trampovi komentari dolaze nekoliko meseci nakon što je ranije ove godine istekao Ugovor o smanjenju strateškog naoružanja.

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Ugovor „Novi START”, potpisan 2010. godine, dopuštao je jedno produženje, o kojem su se na period od pet godina dogovorili tadašnji predsednik DŽo Bajden i ruski predsednik Vladimir Putin.

Svako novo produženje zahtevalo bi donošenje odluke o dobrovoljnom produženju ograničenja predviđenih tim ugovorom.

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