Iako se delimično složio sa Trampovim stavom o potrebi održavanja izbora, Lukašenko je upozorio da Vašington ne bi smeo da diktira odluke Kijevu, prenosi beloruska državna agencija "BelTA".

Beloruski predsednik govorio je o mogućnostima postizanja mira u Ukrajini, odnosima Kijeva i Vašingtona, ali i o američkoj spoljnoj politici. Foto: Sergei Bobylev/Zuma Press/Profimedia

Novinari su ga pitali da li je moguće postići mirovni sporazum dok je Zelenski na vlasti, imajući u vidu nedavne Trampove izjave o potrebi promene ukrajinskog rukovodstva.

– Želite li da odgovorim kao političar ili želite odgovor koji zadire u samu suštinu problema? U suštini, moj princip je da o tome ne odlučuje Tramp. Ukrajinski narod će odlučiti ko će biti predsednik Ukrajine – poručio je Lukašenko.

Tramp ne bi smeo da diktira Ukrajini šta da radi

Lukašenko je podsetio na ranije izjave Zelenskog o njegovim političkim planovima i obećanjima u vezi sa predsedničkim mandatom.

Prema njegovim rečima, političari su dužni da ispunjavaju obećanja data građanima, uključujući i ona koja se odnose na izbore.

– Obećanja treba ispunjavati. Treba izaći na izbore. Tramp je u tom pogledu u pravu: ako nešto obećate, morate da održite obećanje. Ali nema potrebe za diktatom. Tramp ne bi smeo da određuje šta Ukrajina mora da uradi – izjavio je beloruski predsednik.

Lukašenko je dodao da je svojevremeno podržavao Trampov dolazak na vlast i da veruje da američki predsednik još ima vremena da ostvari značajne političke rezultate.

Ipak, smatra da Tramp u ovom slučaju nije trebalo da nastupa kao neko ko drugim državama izdaje naređenja.

Zelenski zavisi od Amerike i Trampa

Govoreći o odnosima Vašingtona i Kijeva, Lukašenko je ocenio da je zavisnost Ukrajine od američke pomoći jedan od glavnih razloga zbog kojih Tramp može da vrši pritisak na Zelenskog.

– Zašto mu diktira? Zato što Zelenski sada zavisi od SAD i samog Trampa. Ne bi trebalo da mu diktira, ali Ukrajina najpre neće dobijati obaveštajne podatke, a zatim neće dobijati ni oružje koje joj je preko potrebno. A možda ni neke druge stvari osim oružja – izjavio je Lukašenko.

Beloruski predsednik smatra da ova situacija pokazuje koliko je za države važno da izbegnu preteranu zavisnost od velikih sila.

Prema njegovim rečima, odnosi sa moćnim saveznicima treba da budu zasnovani na obostranim interesima, a ne na jednostranoj zavisnosti.

– Treba biti prijatelj sa njima i učiniti sve što je potrebno kako bi i dalje želele da održavaju prijateljske odnose sa vama. Mi smo prijatelji sa Rusijom i činimo sve da Rusija u nama vidi vrednost. U suprotnom, zašto bi bili prijatelji sa Belorusima i Belorusijom? – upitao je Lukašenko.

Dodao je da se isti princip može primeniti i na Ukrajinu.

– Moraju da vide da vredimo. Isto je i sa Ukrajinom. U tom smislu treba dobro procenjivati situaciju i ne postati zavisan od tih država – naglasio je.

Oštre kritike američke politike prema Iranu

Lukašenko se osvrnuo i na američke vojne akcije u Iranu, oštro kritikujući postupke Vašingtona.

On je optužio Sjedinjene Američke Države za bombardovanje iranskih gradova i ubistva državnih zvaničnika.

– Otišli su i bombardovali zemlju, napali određene gradove, ubili državno rukovodstvo, a zatim o tome govore i time se hvale. Šta je to? – upitao je Lukašenko.

Beloruski predsednik ocenio je da američko rukovodstvo, oslanjajući se na vojnu i političku moć svoje zemlje, potcenjuje mogućnost da se suoči sa ozbiljnim otporom.

– Da, Sjedinjene Američke Države sada su moćne i smatraju da ne postoji sila koja ih može zaustaviti. Varaju se – poručio je.

Postoje sile koje moćnike mogu da postave na mesto

Lukašenko je potom izneo upozorenje, pozivajući se na veru i postojanje sila koje, kako smatra, prevazilaze moć bilo koje države.

– Svi vole Boga i mole mu se... Ali on sve vidi i snažno će vas udariti po glavi – rekao je Lukašenko.

Na kraju je naglasio da ni najmoćnije zemlje ne bi trebalo da veruju da mogu da deluju bez ograničenja i posledica.

– Zato bi u vezi sa tim trebalo biti oprezniji. Ne znamo to sa sigurnošću, ali u prirodi postoje brojne sile koje mogu moćnike ovog sveta da postave na njihovo mesto. To ne treba zaboraviti – zaključio je beloruski predsednik.

(BelTA)

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