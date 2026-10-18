Supruga pevača Mirka Ćajića, Sanja Ćajić, poginula je kasno noćas kod Orlovače.

Poznati kompozitor se sada oglasio i potvrdio tužnu vest.

– Držimo se, kako može da bude. Desilo se sinoć – kratko je rekao Ćajić.

Foto: Instagram/connect_network_publishing

 

 

Tragična vest potresla je sve koji su poznavali bračni par, koji je, osim privatnog života, delio i brojne poslovne obaveze.

Vest o Sanjinoj pogibiji predstavlja veliki gubitak za njenu porodicu, prijatelje i saradnike, koji su se od nje oprostili na Instagramu.

Foto: Instagram/sanja_homemade_cooking

 

 

– Postoje vesti za koje srce ne želi da poveruje da su istinite. Vesti koje nas ostave bez reči, sa knedlom u grlu i bolom koji je teško opisati. Sinoć nas je napustila Sanja, supruga našeg Mirka Ćajića. Otišla je prerano, ostavljajući za sobom tugu, prazninu i bol za koji ne postoje reči utehe. U trenucima poput ovog shvatimo koliko je život nepredvidiv i koliko je malo potrebno da se svet u jednom trenutku promeni zauvek. Iza svakog imena krije se nečiji život, ljubav, porodica i hiljade uspomena koje ostaju da žive i onda kada nekoga više nema pored nas. Dragi Mirko, ne postoje reči koje mogu da ublaže bol koji sada nosiš. U ovim teškim trenucima, uz tebe smo mislima i srcem. Želimo ti snagu da izdržiš dane koji dolaze i da te ljubav, podrška dragih ljudi i uspomene na Sanju makar malo uteše u ovoj neizmernoj boli. Sanjinoj porodici i svim njenim najmilijima upućujemo najiskrenije saučešće. Neki ljudi odu prerano, ali trag koji ostave u srcima onih koji su ih voleli ostaje zauvek. Sanja, neka ti je večna slava i mir – stoji u saopštenju na Instagramu „Connect Network“.

(Blic)

 

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)
Sport

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)

"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Sport

"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"

#VIP #Sanja Ćajić #umrla Sanja Ćajić #preminula Sanja Ćajić #poginula Sanja Ćajić #Mirko Ćajić #pevač Mirko Ćajić #kompozitor Mirko Ćajić #Mirko Ćajić žena
Komentari 0
БРУТАЛНО ТЕПИХ-БОМБАРДОВАЊЕ: Руски пилоти дејствовали авио-бомбама типа ФАБ по украјинској моторизованој пешадији (ВИДЕО)

BRUTALNO TEPIH-BOMBARDOVANJE: Ruski piloti dejstvovali avio-bombama tipa FAB po ukrajinskoj motorizovanoj pešadiji (VIDEO)