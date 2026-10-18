Supruga pevača Mirka Ćajića, Sanja Ćajić, poginula je kasno noćas kod Orlovače.

Poznati kompozitor se sada oglasio i potvrdio tužnu vest.

– Držimo se, kako može da bude. Desilo se sinoć – kratko je rekao Ćajić. Foto: Instagram/connect_network_publishing

Tragična vest potresla je sve koji su poznavali bračni par, koji je, osim privatnog života, delio i brojne poslovne obaveze.

Vest o Sanjinoj pogibiji predstavlja veliki gubitak za njenu porodicu, prijatelje i saradnike, koji su se od nje oprostili na Instagramu. Foto: Instagram/sanja_homemade_cooking

– Postoje vesti za koje srce ne želi da poveruje da su istinite. Vesti koje nas ostave bez reči, sa knedlom u grlu i bolom koji je teško opisati. Sinoć nas je napustila Sanja, supruga našeg Mirka Ćajića. Otišla je prerano, ostavljajući za sobom tugu, prazninu i bol za koji ne postoje reči utehe. U trenucima poput ovog shvatimo koliko je život nepredvidiv i koliko je malo potrebno da se svet u jednom trenutku promeni zauvek. Iza svakog imena krije se nečiji život, ljubav, porodica i hiljade uspomena koje ostaju da žive i onda kada nekoga više nema pored nas. Dragi Mirko, ne postoje reči koje mogu da ublaže bol koji sada nosiš. U ovim teškim trenucima, uz tebe smo mislima i srcem. Želimo ti snagu da izdržiš dane koji dolaze i da te ljubav, podrška dragih ljudi i uspomene na Sanju makar malo uteše u ovoj neizmernoj boli. Sanjinoj porodici i svim njenim najmilijima upućujemo najiskrenije saučešće. Neki ljudi odu prerano, ali trag koji ostave u srcima onih koji su ih voleli ostaje zauvek. Sanja, neka ti je večna slava i mir – stoji u saopštenju na Instagramu „Connect Network“.

(Blic)