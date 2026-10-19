Milomir Mile Ignjatović prvi put je javno progovorio o detaljima iz svog privatnog života i šokirao priznanjem da je tukao suprugu.

Pevač je otvoreno govorio o svom poslovnom i privatnom životu i prvi put javno spomenuo svoju suprugu. Tokom gostovanja, pevač je zaprepastio javnost i priznao da je tukao suprugu. Foto: Jutjub printskrin7SatTv Music

Ignjatović je istakao da se zbog tog postupka stidi i da za ono što je uradio nema nikakvo opravdanje.

"Jeste (istina), na žalost, da. E, to je ono što sam na početku kazao, da postoje neke stvari zbog kojih se stidim i zaista se stidim toga. To su neki moji životni trenuci kojih ne volim da se sećam. Prošao sam to nešto u detinjstvu, a ponavljao sam to. Nemam opravdanje za to", šokirao je na Hype TV. Foto: Jutjub printskrin/Gold Music TV

"Ništa nije bilo toliko strašno krupno, da je meni neko nešto učinio, da bih ja to uradio. Nije bitno kako će sada ko da gleda na mene i da misli o meni. To je tako kako jeste i to je život; ja sada ne mogu da promenim to vreme. Da mogu da se vratim u to vreme, ja bih potpuno drugačije. Ostaje mi to da se stidim toga i stideću se dok sam živ", rekao je.

Inače, Mile Ignjatović je domaćoj javnosti postao i ostao poznat po pesmi "Sve se to dogodilo na putu za ludilo" koja je bila mega hit u to vreme, a koja se i danas peva na slavljima.

On je otkrio detalje porodične tragedije koja ga je zadesila kada je imao samo 15 godina, odmah po završetku osmog razreda. Odgovarajući na pitanje voditelja da li je istina da je njegova majka izvršila samoubistvo, pevač je kroz suze potvrdio strašne vesti. Foto: Jutjub printskrin/Ljubisa Kovacevic

"Jeste, imao sam nekih 14 ili 15 godina, završio sam osmi razred. Samo što sam je završio tada", rekao je.

Kao jedan od glavnih uzroka za njen tragični čin, Ignjatović je naveo porodične nesuglasice i nasilje koje je majka trpela od njegovog oca. Na pitanje da li je otac bio razlog tragedije, pevač je objasnio:

"Pa, verovatno da jeste, to neslaganje... Sad, da li je to bilo rešenje? Nije sigurno, ali tako je kako je", rekao je.

Pevač je priznao da ga i danas progone mnoga neodgovorena pitanja i da nikada nije uspeo da pronađe razlog zbog kojeg se sve tako odigralo.

(Hype)

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