Presudu je doneo Opštinski sud u Karlovcu, stalna služba u Slunju, a muškarac je zbog incidenta bio uhapšen i proveo je noć u policijskom pritvoru.

Incident se dogodio 9. juna ove godine, oko 17 časova, u mestu Turkovići Ogulinski. Prema iskazima komšija koje je sud prihvatio, muškarac je u dvorištu uključio prenosni zvučnik i puštao muziku toliko glasno da se čula i na ulici.

Komšije su navele da su se sa zvučnika čule pesme "Mlada partizanka" i "Druže Tito", kao i druge koračnice. Prema njihovim tvrdnjama, muškarac ih je pratio sa zvučnikom i dobacivao im uvrede kada su pokušali da se udalje od buke.

Jedan od komšija izjavio je da se muzika čula u krugu od oko 500 metara i da je policiju zbog sličnih događaja zvao i ranije, u aprilu i maju.

Supružnici su naveli da sukob traje duže vreme, da su bili izloženi uvredama i uznemiravanju i da su zbog toga imali zdravstvene probleme zbog kojih su potražili lekarsku pomoć.

Muškarac je odbacio optužbe, tvrdeći da u vreme incidenta nije bio u roditeljskoj kući i da je stigao tek oko 18.30 časova, kada je došla policija.

NJegova majka je izjavila da je ona oko 17 časova slučajno pustila muziku na mobilnom telefonu, da je bila nešto glasnija, ali da je trajala samo nekoliko minuta. Navela je da njen sin tada, prema njenom sećanju, nije bio prisutan.

Odbrana je tvrdila da je slučaj posledica dugogodišnjeg sukoba dve porodice, navodeći da komšijama smeta uzgoj životinja na imanju porodice okrivljenog i da učestalim prijavama policiji pokušavaju da izdejstvuju preseljenje farme.

Jedan od ključnih dokaza bili su snimci nadzornih kamera sa kuće komšije, koji ih je dostavio policiji. Na snimcima od 9. juna vidi se njegovo dvorište i čuje muzika.

Policija je tokom postupka predložila psihijatrijsko veštačenje okrivljenog i njegovo zadržavanje zbog učestalih prijava i ranije neplaćenih kazni. Sud je odbio te predloge jer nisu bili dovoljno obrazloženi niti potkrepljeni dokazima.

Prilikom odmeravanja kazne sud nije pronašao olakšavajuće okolnosti. Utvrđeno je da je muškarac već dva puta pravosnažno kažnjen zbog narušavanja javnog reda i mira, 2024. i 2025, kao i zbog drugih prekršaja, uključujući saobraćajne i privredne.

Sud je ocenio da ranije, blaže kazne nisu postigle svoju svrhu. Kao olakšavajuću okolnost nije prihvatio ni činjenicu da muškarac radom na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu izdržava dvoje maloletne dece.

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