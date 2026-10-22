Tako je u poslednjoj emitovanoj emisiji u utorak, Amidžić ponovo uspeo da šokira kako goste, tako i javnost.
U jednom momentu, prekinuo je goste i rekao da želi da ispriča vic:
- Prelazi Rom ulicu na crveno i gleda levo, desno i on pređe, kad izlazi policajac i kaže: "Gospodine, jel ste videli da je crveno na semaforu?"
- Jesam, ali nisam video vas - vic je koji je ispričao Ognjen Amidžić u svojoj emsiji.
Gosti su ostali u čudu.
Karijeru počeo na šabačkoj TV
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Inače, pre nego što je stvorio svoj prepoznatljivi šou, Amidžić je prve televizijske korake napravio na TV Šabac, gde je vodio muzičku emisiju Vi-DŽej 015.
Kasnije je prešao u Beograd, gde se zaposlio na televiziji Pink i krenuo svoju karijeru uzlaznom putanjom.
Emisija okuplja popularne ličnosti sa estrade, iz sveta glume, sporta i rijaliti programa. Poznata je po opuštenoj atmosferi, intrigantnim i često šokantnim priznanjima gostiju, kao i po specifičnim izazovima i igricama koje Amidžić osmišljava za svoje goste.