Nacionalna obaveštajna služba iznela je ovu procenu tokom sastanka iza zatvorenih vrata sa poslanicima vladajuće stranke i opozicije, koji su članovi Odbora za obaveštajna pitanja Narodne skupštine, prema rečima izvora koji su prisustvovali sastanku, prenosi Jonhap.

Glasine, u kojima se tvrdilo da je Kim doživeo teško krvarenje u mozgu, pao u komu i umro, proširile su se društvenim mrežama, a početkom ove nedelje preneli su ih brojni strani mediji.

Nisu ponuđeni nikakvi dokazi koji bi potkrepili te tvrdnje, podseća Jonhap. Foto: Vadim Savitsky/Zuma Press/Profimedia

Državni mediji Severne Koreje nisu direktno komentarisali ove spekulacije, ali su u utorak izvestili da je Kim dan ranije posetio izložbu odeće i obuće u Pjongjangu.

Na fotografijama koje su objavili državni mediji vidi se kako on obilazi izložbu u društvu svoje ćerke.

Tokom brifinga za odbor krajem prošlog meseca, Služba je navela da je Kim, koji ima više od 140 kilograma, izložen velikom riziku od kardiovaskularnih bolesti usled ozbiljne gojaznosti, ali da ne pokazuje značajnije zdravstvene probleme.

Kao dokaz, služba je navela njegovu sposobnost da se kreće bez poteškoća, uključujući i trčanje uz stepenice tokom obilaska razarača, kao i činjenicu da njegovo zdravstveno stanje pomno prati posebno medicinsko osoblje.

BONUS VIDEO: