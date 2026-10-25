Hitne službe pozvane su na lokaciju u južnoj Nemačkoj u petak uveče oko 22 sata, a požar je još uvek buktao u subotu ujutru oko 7 sati, saopštili su policijski službenici. Policija veruje da je mogući uzrok požara podmetanje. Jedna je osoba privedena, a istraga o uzroku požara je u toku.

Uhapšen je motociklista kojeg su policajci zaustavili na putu prema mestu požara, dok se oko 200 vatrogasaca i pripadnika drugih hitnih službi borilo s vatrom.

Portparol bavarske policije Danijel Kac izjavio je za austrijski ORF da je pokrenuta istraga zbog sumnje na podmetanje požara.

Inače, požar se tokom prethodne noći ponovo razbuktao, izvestila je danas bavarska policija.

- Ponovo je gorelo do visine prostorije - izjavio je policijski službenik.

Vatrogasci su upućeni na istorijsku lokaciju i ugasili su plamen. Nije neobično da se požar ponovo razbukta zbog tinjajućeg žara nakon što je glavna vatra ugašena, dodao je službenik. Foto: Ferdinand DÖRFLER-FARTHOFER/AFP/Profimedia Foto: Tanjug/Bergerlebnis Berchtesgaden via AP Foto: Tanjug/Bergerlebnis Berchtesgaden via AP Foto: Tanjug/Jason Tschepljakow/dpa via AP Foto: Tanjug/Jason Tschepljakow/dpa via AP Foto: KERSTIN JOENSSON/AFP/Profimedia

Policija pretpostavlja da niko nije povređen jer se veruje da u trenutku izbijanja požara niko nije bio unutar zgrade koja se danas koristi kao restoran. Napore u gašenju požara zakomplikovala je udaljena lokacija zgrade na samom vrhu planine Kelštajn na 1.838 metara nadmorske visine. Lokaciji se inače pristupa autobusom, a vožnja traje 20 minuta i prolazi pet tunela.

Vatrogasne operacije nastavljene su u subotu ujutro, a okolo je područje ograđeno. Zgradi se moglo pristupiti isključivo uz korišćenje teške opreme za disanje, navela je policija.

Iako se u javnosti često opisuje kao Hitlerovo planinsko odmaralište, Adolf Hitler je Kelštajnhaus posetio svega četrnaest puta. On nije voleo ovu lokaciju zbog velikog straha od visine, razređenog vazduha i zatvorenog lifta, te je radije boravio u svojoj obližnjoj vili Berghof u podnožju planine.

Istragu je preuzela kriminalistička policija iz Traunštajna, pod nadzorom nadležnog tužilaštva.

Nekadašnje nacističko utočište u blizini austrijske granice dovršeno je 1938. godine. Kao restoran se koristi od 1952. godine, ali objekat je u petak bio zatvoren.

Hitler je posetio "Orlovo gnezdo" nekoliko puta kako bi primio diplomate i druge strane goste, navode iz regionalne turističke zajednice u obližnjem gradu Berhtesgadenu. Zgrada je zbog toga što ju je nacistički diktator povremeno koristio dobila nadimak "Hitlerova čajana".

Reč je o objektu odvojenom od njegove obližnje letnje rezidencije, Berghofa. Foto: BARBARA GINDL/AFP/Profimedia

Politički gledano, ovo utočište "ostalo je od malog značaja" i uglavnom su ga koristili visoki nacistički funkcioneri za odmor, dokolicu i privatne proslave, dodaju iz udruženja. Danas se u njemu nalazi izložba koja prikazuje njegovu nacističku istoriju.

Zgrada je preživela Drugi svetski rat bez većih oštećenja, zbog čega je danas jedan od najpoznatijih sačuvanih objekata iz tog perioda nemačke istorije.

Od 1952. godine koristi se kao planinski restoran i turistička atrakcija, a u njemu se nalazi i izložba posvećena istoriji nacističkog režima.

Prema zvaničnim turističkim informacijama, objekat je ove sezone trebalo da bude otvoren za posetioce do 8. novembra. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Kompleks Kelštajnhaus je potpuno zatvoren za posetioce do daljeg. Nemačka policija sumnja na podmetanje požara i privela je jednog osumnjičenog, a sve turističke operacije (specijalne autobuske linije i lift unutar stene) su kompletno obustavljene.

Pre velike katastrofe sa požarom, Kelštajnhaus je decenijama funkcionisao kao planinski restoran i vidikovac sa kog se pruža panoramski pogled od 360 stepeni na Bavarske Alpe i jezero Kenigsze.

Inženjersko čudo i arhitektura

Zdanje je u vreme izgradnje smatrano vrhunskim građevinskim i inženjerskim poduhvatom zbog ekstremnih planinskih uslova, a posečno se ističu Planinski put (Kehlsteinstraße) i tunel i lift.

Planinski put dugačak je 6,5 kilometara i savladava visinsku razliku od 700 metara. Specifičan je po tome što, uprkos strmom terenu, ima samo jednu oštru krivinu (lakat-krivinu) i prolazi kroz pet probijenih tunela. Izgrađen je za samo 13 meseci intenzivnog rada.

Sa gornjeg parkinga do same unutrašnjosti zgrade dolazi se kroz tunel dugačak 124 metra izdubljen u čistoj steni. Na kraju tunela nalazi se luksuzni istorijski lift obložen mesingom, koji za manje od jednog minuta podiže posetioce poslednjih 124 metra direktno u zgradu.

BONUS VIDEO: