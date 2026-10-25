Zaustavili su automobil kako bi ga posmatrali, ali je medved iznenada krenuo prema njima, pretvarajući zanimljiv prizor u prilično uzbudljivu situaciju.

Foto: Printskrin/Instagram/podgoricki_vremeplov

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Foto: Printskrin/Instagram/podgoricki_vremeplov

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Milica, koja je bila na mestu suvozača, objašnjava da su medvedi uobičajen prizor na ovoj planinskoj ruti i da im je ovo bio treći ili četvrti medved kojeg su sreli tokom putovanja.

Kako kaže, činilo se da je medved očekivao da će mu nešto baciti, pa je, kada je shvatio da hrane neće biti, krenuo prema automobilu.

– Nije u stvarnosti bilo tako strašno kao što izgleda na snimku, ali je doživljaj, svakako – poručila je Milica.

 

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Ipak, ovaj susret je podsetnik da divlje životinje nisu turistička atrakcija bez rizika.

Medvede ne treba hraniti niti im prilaziti, a najbezbednije je posmatrati ih sa bezbedne udaljenosti, iz vozila, bez pokušaja da se privuku hranom, prenosi "Instagram" stranica „Podgorički vremeplov“.

(Kurir)

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