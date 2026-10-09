"Nakon napada, tri medveda su ubijena u blizini područja. Teško je utvrditi da li je jedan od njih bio pravi, ali istraga je trenutno u toku", navodi se u saopštenju Ministarstva koje prenosi agencija RIA Novosti.

Regionalno Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je dečak zadobio teške povrede i da je podvrgnut složenoj operaciji, kao i da je njegovo stanje stabilno i teško.

Dečaka je medved napao u pčelinjaku, koji je oko 20 kilometara udaljen od grada Soltona, nakon čega su tri tima specijalista sa dozvolom za odstrel medveda poslata na područje gde se incident dogodio, a u Altajskom kraju i dalje traje potraga za medvedom koji ga je napao, u kojoj učestvuju lovci i policija. Foto: Catalin Petolea/Alamy/Profimedia

Visok stepen uzbune zbog medveda proglašen je i u susednom Kuzbaskom okrugu, odnosno u osam okruga Kemerovske oblasti, saopštilo je regionalno Ministarstvo šumarstva i lova.

Kako je saopšteno, zbog aktivnosti medveda u ovim okruzima otkazani svi sportski i turistički događaji, a broj mobilnih radnih grupa, koje čine inspektori Ministarstva i profesionalni i amaterski lovci, povećan je sa 13 na 21.

"Mobilni timovi reaguju non-stop na pristigla upozorenja, ispituju područja, prate kretanje predatora i preduzimaju mere ako je potrebno. Inspektori reaguju na svako upozorenje i sprovode preventivni rad sa javnošću", saopšteno je iz Ministarstva.

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