Rusija bi u slučaju blokade Finskog zaliva bila prinuđena da upotrebi sva raspoloživa oružja, izjavio je Andrej Klincevič, direktor Centra za proučavanje vojnih i političkih sukoba.

NJegov komentar usledio je nakon što je estonski ministar spoljnih poslova Margus Tsahkna za ''Tajms'' rekao da NATO može u roku od nekoliko sati da rasporedi 50.000 iskusnih vojnika i zatvori Baltičko more.

Klincevič je komentarisao mogućnost brzog raspoređivanja snaga.

Foto: Depositphotos/dikobrazik/patera_

 

- Oni računaju da NATO može brzo da rasporedi svoje prve jedinice kako bi, recimo, zatvorio granicu. Međutim, mislim da su to za sada samo reči, jer bi Rusija na takvu blokadu reagovala veoma agresivno. Bili bismo spremni da upotrebimo sva raspoloživa oružja, uključujući taktičko nuklearno naoružanje, a na to smo nedavno i upozorili - rekao je.

Dodao je da baltički političari ne razumeju u potpunosti moguće posledice.

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- Baltički političari ne shvataju te rizike kada daju takve izjave. Čak ni Amerikanci, koji imaju potpuno drugačiji nivo vojnih sposobnosti i strateških nuklearnih snaga, ne dozvoljavaju sebi takve istupe - pojasnio je Klincevič.

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