Prilikom dodira sa asfaltom, letelica je blago odskočila, što je dovelo do njenog zanošenja u vazduhu. Kada je avion ponovo dotakao tlo, nosni deo je bio usmeren van piste.
Zbog brzine kretanja, avion je izleteo sa asfalta na travu, pri čemu su se prašina i blato podigli u vazduh ispod točkova. Piloti su uspeli da isprave putanju, vrate letelicu na asfalt i poravnaju je. Prilikom sletanja niko nije povređen.
– Let LS1310 iz Venecije za Birmingem privremeno je skrenuo sa piste nakon sletanja na aerodromu u Birmingemu, usled izuzetno loših vremenskih uslova izazvanih olujom „Boelo“. Avion se odmah vratio na pistu i rulao do pozicije za iskrcavanje. Možemo potvrditi da su svi putnici bezbedno napustili avion – izjavio je za "Mirror" portparol kompanije "Jet2".
(Mirror)