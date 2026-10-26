Prilikom dodira sa asfaltom, letelica je blago odskočila, što je dovelo do njenog zanošenja u vazduhu. Kada je avion ponovo dotakao tlo, nosni deo je bio usmeren van piste.

Zbog brzine kretanja, avion je izleteo sa asfalta na travu, pri čemu su se prašina i blato podigli u vazduh ispod točkova. Piloti su uspeli da isprave putanju, vrate letelicu na asfalt i poravnaju je. Prilikom sletanja niko nije povređen.

WATCH: This is the moment Jet2 Boeing 737-800 (G-JZHE), operating flight EXS4FX from Venice, veered off the runway at Birmingham Airport. Looking closely, it appears the aircraft was heading off the runway for some time before correcting, but it was too late. Footage captured via Airport Action livestream. Link on first comment. — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) October 25, 2026

– Let LS1310 iz Venecije za Birmingem privremeno je skrenuo sa piste nakon sletanja na aerodromu u Birmingemu, usled izuzetno loših vremenskih uslova izazvanih olujom „Boelo“. Avion se odmah vratio na pistu i rulao do pozicije za iskrcavanje. Možemo potvrditi da su svi putnici bezbedno napustili avion – izjavio je za "Mirror" portparol kompanije "Jet2".

(Mirror)

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