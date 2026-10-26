Prilikom dodira sa asfaltom, letelica je blago odskočila, što je dovelo do njenog zanošenja u vazduhu. Kada je avion ponovo dotakao tlo, nosni deo je bio usmeren van piste.

Foto: Printskrin/X/Turbine Traveller

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Foto: Printskrin/X/Turbine Traveller

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Foto: Printskrin/X/Turbine Traveller

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Zbog brzine kretanja, avion je izleteo sa asfalta na travu, pri čemu su se prašina i blato podigli u vazduh ispod točkova. Piloti su uspeli da isprave putanju, vrate letelicu na asfalt i poravnaju je. Prilikom sletanja niko nije povređen.

– Let LS1310 iz Venecije za Birmingem privremeno je skrenuo sa piste nakon sletanja na aerodromu u Birmingemu, usled izuzetno loših vremenskih uslova izazvanih olujom „Boelo“. Avion se odmah vratio na pistu i rulao do pozicije za iskrcavanje. Možemo potvrditi da su svi putnici bezbedno napustili avion – izjavio je za "Mirror" portparol kompanije "Jet2".

(Mirror)

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