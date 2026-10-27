Prva dama SAD Melanija Tramp izjavila je danas da je lokalno primirje između Rusije i Ukrajine prošireno i izvan grada Aljoški (Oleški), u Hersonskoj oblasti, kako bi se omogućio bezbedan prolaz konvoja sa humanitarnom pomoći.

- Primirje između Rusije i Ukrajine stupilo je na snagu danas u 4.00 časa po moskovskom vremenu, dva dana ranije nego što je prvobitno bilo planirano - napisala je Melanija Tramp u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Foto: Ron Sachs/CNP/SplashNews.com/Splash/Profimedia

 

 

Kako je navela, vremenski okvir za početak primirja pomeren je unapred radi zaštite civila i omogućavanja isporuke neophodne humanitarne pomoći.

U objavi se navodi da je početak primirja potvrdio general Valerij Gerasimov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije.

Aljoški se nalazi u Hersonskoj oblasti, na području Ukrajine pod ruskom kontrolom.

(Tanjug)

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