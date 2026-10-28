Popularna meksička emisija "Es Šou" našla se u centru pažnje nakon što se društvenim mrežama proširio snimak epizode emitovane 26. oktobra. Video prikazuje zastrašujući trenutak koji se dogodio u studiju u Montereju, tokom prenosa uživo.

Voditelj Ernest Čavana ugostio je nekoliko poznatih manekenki, a zatim izazvao nezgodu u kojoj je jedna od njih povređena i morala da se skloni iz kadra.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Incident se dogodio dok je dron leteo kroz studio, a voditelj ga je udario nogom. Letelica je potom pogodila Izabelu Rohas, kolumbijsku manekenku i plesačicu poznatu pod nadimkom "La Kolombijana".

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Manekenka se odmah uhvatila za lice, dok su ostale devojke stajale pored nje vidno šokirane. Nekoliko koleginica priskočilo je u pomoć i sklonilo Rohasovu od kamera. Ubrzo im se pridružio i voditelj, kome je manekenka pokazala posekotinu na usni.

 

 

Iako je bila povređena i maramicom brisala krv sa usne, Izabela je uz osmeh nastavila da razgovara s voditeljem.

Nakon incidenta, Čavana je izjavio da će preuzeti odgovornost za ono što se dogodilo. Za sada nisu objavljeni detalji o eventualnim merama produkcijskog tima niti o drugim posledicama ovog incidenta.

(Mondo)

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