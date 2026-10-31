Predsednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je danas u Zagrebu da je Crna Gora dobrodošla u Evropsku uniju, ali je istovremeno kritikovao pravac u kojem se EU razvija. Smatra da Unija sve više pokušava da postane naddržava, dok bi trebalo da se usredsredi na slobodnu trgovinu, slobodu kretanja i usklađivanje pravila među državama članicama.

Foto: Igor Kupljenik/MI-PRESS/Shutters/Shutterstock Editorial/Profimedia

 

 

Milanović je govorio na 27. Lučindanskim susretima u Zagrebu, tradicionalnom okupljanju crnogorske zajednice u Hrvatskoj. Manifestaciji je prisustvovao i predsednik Crne Gore Jakov Milatović, koji boravi u radnoj poseti Hrvatskoj. Dvojica predsednika razgovarala su o odnosima dve države i evropskoj budućnosti Crne Gore.

Milanović: Crna Gora je dobrodošla u EU

- Crna Gora je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ide ka EU i neka dođe. Što se mene tiče, dobrodošla je - rekao je Milanović.

Foto: Profimedia

 

 

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Ipak, ponovio je svoje kritike Evropske unije, za koju smatra da prevazilazi ovlašćenja i mogućnosti na kojima je izvorno utemeljena. Prema njegovom mišljenju, EU bi trebalo da se drži ekonomske saradnje, slobodnog kretanja i usklađivanja pravila, umesto težnje ka stvaranju naddržave.

Milanović: Najveća stvar koju imate je vaša država

Milanović je poručio Crnogorcima da je najveća vrednost koju imaju upravo njihova država. Naglasio je da je Crna Gora ostvarila svoju državnost i da njen budući uspeh ne zavisi isključivo od članstva u Evropskoj uniji.

- Najveća stvar koju imate, to je vaša država. Crna Gora se ostvarila, a sve drugo su manji ili veći pomaci koji ne stoje na putu Crnoj Gori da bude uspešna, dobro vođena i relativno prosperitetna - poručio je Milanović.

Foto: Profimedia

 

 

Crnoj Gori poželeo je da nastavi sopstvenim putem i razvija se kao uspešna i dobro vođena država. Svoje obraćanje završio je stihovima Petra II Petrovića NJegoša.

- Zdravo tvoja glava na ramena, ti ćeš pušku drugu nabaviti.

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