Voja Nedeljković oduvek je bio jedan od najautentičnijih voditelja "Zvezde Granda", a jednom prilikom prisetio se raznih anegdota iz višegodišnje saradnje sa Sašom Popovićem. On je istakao da je voleo da se našali tokom pregovora o honoraru i zatraži astronomsku cifru za svoj angažman.

Voja Nedeljković je ranije detaljno opisao kako je izgledao trenutak u kom je od Popovića zatražio četvorostruko veći iznos. Foto: ATA images/A. Ahel

- Namerno zacepim cifru koja je nerealna čak i za Real Madrid a ne za njega, kažem četiri puta veću cifru. Ja ga pitam da li hoće da mu kažem cifru na mesečnom nivou ili za celu sezonu do juna meseca, on odgovori da mu kažem prvo za mesec dana koliko bi to bilo...

Popović je na tu šalu odreagovao trenutno i bez oklevanja:

- On drži onako papir i olovku, stalno je piskarao, i ja kako sam izgovorio cifru on je u milisekundi odgovorio: 'Dobro, i koje oko mi daješ?'

Nedeljković je dodao da ih je sve uvek iznenađivala brzina kojom je Saša uspevao da odreaguje verbalno:

- NJegov odgovor se zalepio na moj tako brzo, kao da nas je neko prilepio u montaži. Foto: ATA images/A. Ahel

Dragana Katić podelila anegdotu

Na Vojinu priču nadovezala se i voditeljka Dragana Katić, koja je podelila sopstveno iskustvo pregovaranja o povećanju plate za emisiju „Nikad nije kasno”. Za razliku od Voje, Dragana je iznela umeren i realan zahtev:

- Ja kažem: 'Salence mogli bi malo da promenimo ugovor i platu', ja mu iskreno kažem da mi je malo. On me pita koliko bi ja htela, a ja mu kažem zaista realnu cifru, ne ovo kao Voja što se šalio nego zaista realno, normalno...

Međutim, Popović je imao specifičnu taktiku — pred početak svake sezone pitao bi je koliko ima godina, pa je tako odreagovao i kada je zatražila povišicu: Foto: ATA images/A. Ahel

- Neverovatno, dokle god sam potpisivala ugovore on me je to pitao. I ja mu kažem koliko imam, a on onako opsuje i kaže: 'Pa znaš šta, od tebe su samo stariji Dunja Lango i Mića Orlović, ne znam da li mi se isplati da ja uopšte u tebe ulažem više, matora si bre Draganče.'

Inače, Voja Nedeljković decenijama je u srećnom braku u kojem je dobio sina.

(Blic)

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