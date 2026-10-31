Mate Mišo Kovač jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih pevača zabavne muzike, čija je karijera obeležila nekoliko generacija.

NJegove pesme postale su deo hrvatske muzičke i kulturne baštine.

Rođen je u Šibeniku 16. jula 1941. godine, od roditelja Zrinke i Jakova Kovača. U Šibeniku je proveo detinjstvo. Uz pevača često se navodi podatak da je prodao ubedljivo najviše ploča i drugih nosača zvuka u Hrvatskoj. Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

Zanat tapetara trebalo je da obeleži životni put Miše Kovača, ali je, na jednom takmičenju talenata u Karlovcu, s pesmom "I can't stop loving you" Reja Čarlsa, doživeo veliki uspeh, te je tako određen životni, a i estradni put ovog harizmatičnog pevača.

Bio je oženjen za misicu Anitu Baturinu, sa kojom je vezu otpočeo dok je još bio u prvom braku sa LJubicom Komadinom. Potom se ženio i treći put sa astrološkinjom Silvijom Kalvi Marković. Posle još jednog ljubavnog brodoloma, nova Kovačeva životna pratilja postala je Lidija Pintarić. Imao je sina Edija koji je poginuo u građanskom ratu u Jugoslaviji, kao i ćerku Ivanu (pevačica, nekadašnja članica grupe "Magazin", koja se uspešno izborila sa teškom životnom krizom i dobila ćerku Elenu).

Odbijanje pevanja pod Pavelićevom slikom i smrt sina Edija

Od supruge LJubice razveo se nakon četiri godine braka i 1973. se venčao sa Splićankom Anitom Baturinom, koja je bila mis Jugoslavije, sa kojom je 1975. godine dobio sina Edija, a dve godine kasnije i kćerku Ivanu. Na turnejama po Kanadi i Australiji 80-tih odbio je da peva pod Pavelićevom slikom čime stiče reputaciju "komunjare" među ustaškom emigracijom koja mu to nije oprostila. Pre prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj u velikom intervjuu u Nedeljnoj Dalmaciji pod naslovom "Dalmacija u mom oku" izjavio je:

- Ako ovi dođu na vlast, za mene ovde više nema mesta (misleći ma HDZ). Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

Godine 1992, njegov sin, Edi, koji se pridružio specijalnoj jedinici Hrvatske vojske zvanoj "Škorpioni" tokom rata u Hrvatskoj, bio je ubijen u Zagrebu pod sumnjivim okolnostima. Mišo tu vest nikada nije potpuno preboleo. Policija je objavila saopštenje u kojem tvrdi kako je reč o samoubistvu. No, Mišo Kovač je do poslednjeg dana tvrdio kako je reč o ubistvu.

Pucanj u prsa

Nakon sinovljeve smrti, izjavio je da više neće nastupati. Nakon toga pristupa kratkotrajno Paraginom HOS-u slikajući se za novine u crnoj odori.

U depresiji, 14. januara 1999, u zagrebačkom stanu u ulici Maksimirskoj 69, Mišo Kovač pucao je sebi u prsa neprijavljenim pištoljem "Bereta", ali taj neuspeli pokušaj samoubistva doneo mu je saznanje da život mora ići dalje. Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

Tokom tih istih 90-ih godina, osim sina Edija, izgubio je majku, kao i mlađeg brata Ratka. Pre Kovačevog pucnja u prsa, brak sa Anitom se raspao, te je pokušao ostvariti ljubavnu vezu sa 30 godina mlađom astrološkinjom Silvijom Kalvi Marković. Ali posle još jednog ljubavnog brodoloma, nova Kovačeva životna pratilja postala je Lidija Pintarić.

Po oporavku od pucnja u prsa, u Splitu je održao oproštajni koncert pred oko 50.000 ljudi. To je ponovio u zagrebačkom Domu sportova, a nakon toga usledila je cela serija oproštajnih koncerata. Ipak, to nije bio kraj Kovačeve karijere. Usledili su i novi albumi.

Godine 1999, Mišo je snimio album "Budi čovjek dobre volje", kako sam kaže zahvaljujući kćerki Ivani. Smatrao je da je to njegov najbolji album ikad.

Preminuo je 31. oktobra 2026. godine u Splitu.

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