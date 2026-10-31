U poslepodnevnim satima ove subote stigla je vest o smrti hrvatskog pevača Miša Kovača u 86. godini. On je preminuo u Splitu, a tu informaciju saopštio je službeni spiker fudbalskog kluba Hajduk pred kraj utakmice između "Bijelih" i Gorice (Hajduk je trijumfovao sa 5:0).

Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

 

 

Poljud se pjesmom oprostio od Kovača. Navijači su zapevali jedan od njegovih hitova "Noćas ćemo zemlji ko materi reći", ali i njegovu nezvaničnu navijačku himnu "Ja ne mogu drugo nego da ga volim".

 

 

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Mišo Kovač bio je veliki navijač Hajduka. U duetu sa Sašom Antićem 2021. godine je snimio pesmu "Ja ne mogu drugo nego da ga volim", koja je vrlo brzo postala popularna među Torcidom.

 

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