U poslepodnevnim satima ove subote stigla je vest o smrti hrvatskog pevača Miša Kovača u 86. godini. On je preminuo u Splitu, a tu informaciju saopštio je službeni spiker fudbalskog kluba Hajduk pred kraj utakmice između "Bijelih" i Gorice (Hajduk je trijumfovao sa 5:0).

Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

Poljud se pjesmom oprostio od Kovača. Navijači su zapevali jedan od njegovih hitova "Noćas ćemo zemlji ko materi reći", ali i njegovu nezvaničnu navijačku himnu "Ja ne mogu drugo nego da ga volim".

Mišo Kovač bio je veliki navijač Hajduka. U duetu sa Sašom Antićem 2021. godine je snimio pesmu "Ja ne mogu drugo nego da ga volim", koja je vrlo brzo postala popularna među Torcidom.